رواد المستقبل.. 10 أسرار لتعليم طفلك الادخار وإدارة الأموال

تتطلع كل أسرة على تربية أبناءها على قيم الادخار وحسن التصرف في الأموال، وهو ما يتطلب جهدا كبيرا على مدار سنين.

وهناك 10 أسرار اكتشفها رجال الأعمال على مدار عدة عقود تشكل أسس فن إدارة المال، والتي يمكن أن نستعين بها في تربية أبناءنا.



وإذا كنت ترغب في معرفة الأسرار العشرة عليك قراءة هذا التقرير للنهاية، وهي كالآتي:

1- أنت القدوة

حتى تتمكن من طلب أطفالك بالادخار، يجب أن تكون أنت تدخر أموالك بالفعل، حتى يستجيبوا لطلبك.

ومن ضمن الوسائل الفعالة لتشجيع الأطفال على الادخار، هو الاتفاق معهم على الادخار معا من أجل شراء شئ معين أو الترتيب لمصروفات رحلة، بحسب موقع إنفستوبيديا.

2- ساعد أطفالك على اكتساب المال

الخطوة الأولى هي تميكن الأطفال من كسب الأموال مقابل عمل ما وليس مجرد منحهم مصروفا يوميا، على سبيل المثال إعطاءهم المال مقابل القيام بأعمال منزلية، فذلك يعلمهم قيمة العمل وقيمة الأموال، وأهمية الادخار.

3- الرغبات والاحتياجات مختلفتان

ينبغي عليك تعليم أبناءك التمييز بين الرغبات والاحتياجات، فهناك فارق بين الاحتياجات الأساسية مثل الطعام والمسكن والملابس والرعاية الصحية والتعليم، في حين أن الرغبات تتجاوز ذلك، مثل شراء الهواتف والدراجات والرحلات.

وبناء على ذلك لابد من توعية الأطفال بأن الاحتياجات تأتي في مقدمة الإنفاق فهي الأولوية، ثم تأتي بعد ذلك الرغبات.

4- لماذا تدخر؟

حين يعرف الأطفال سببا وجيها للادخار سيقدمون على هذه الخطوة بحماس عكس ما إذا كان الأمر لا يرتبط بهدف محدد.

وفي ظل ذلك، من الأفضل مساعدة الأطفال على تقسيم الأهداف إلى أهداف فرعية أكثر تحديدا ترتبط بمدة زمنية محددة لتنفيذها.

5- أين تحفظ مدخراتك؟

ببساطة يجب توفير مكان لأطفالك لادخار أموالهم، فيمكن البدء بحصالة صغيرة إذا كان المبلغ قليلا أو ما زالوا صغارا، بينما سيكون فتح حسابا مصرفيا هو الأنسب عندما تزيد قيمة المدخرات وعمر الأبناء.

6- شجع أبناءك

خلق حوافز للأطفال أمرا ضروريا لتشجيعهم على الادخار، فعلى سبيل المثال يمكن الاتفاق على منحهم مكافأة كمبلغ من المال عند ادخار رقم محدد، أو المساهمة في شراء السلعة أو الخدمة التي يدخرون الأموال من أجلها.

7- كيف تنفق المدخرات؟

في السطور أعلاه أكدنا أهمية التمييز بين الاحتياجات والرغبات، لذلك من ضمن مهام الآباء والأمهات تتبع مسار إنفاق أطفالهم للأموال.

هل يتم شراء بها احتياجاتهم الأساسية في المقام الأول أم إنفاقها على مجالات الترفيه أولا، فتحديد مجالات الإنفاق يشجع الأطفال على التفكير في تغيير طريقة إنفاقهم.

8- ارتكاب الأخطاء أمر وارد

ليس هناك أحد معصوم من الخطأ، لذلك من الطبيعي ترك مساحة للخطأ للأطفال، الذي يشكل أحد أدوات تعليم كيفية الادخار، وكذلك الانفاق.

9- خيار إقراض الأبناء

يمكن أن تلجأ إلى استخدام خيار إقراض الأبناء مبلغ من المال لشراء الاحتياجات الأساسية العاجلة، على أن يتم الاتفاق على سداده خلال فترة معينة، وهو ما يعلم الأطفال الاعتماد على النفس وأهمية الادخار.

10- التحدث عن الأموال

إذا أراد الآباء تعليم أطفالهم الادخار، فمن المهم أن يتحدثوا معهم دوما عن الأمور الخاصة بالادخار وكسب الأموال.