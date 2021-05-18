أسعار العملات الرقمية اليوم الثلاثاء 18 مايو 2021.. بيتكوين تتراجع

واصلت أسعار العملات الرقمية والمشفرة تراجعها اليوم الثلاثاء 18مايو 2021، وسط تفاعلها بغريدات إيلون ماسك خاصة بيتكوين.

وسجل سعر عملة بيتكوين Bitcoin BTC" الأشهر في سوق العملات المشفرة" نحو 43,365.88 دولار مقابل 45,280.17 دولار الإثنين.



كما تراجعت إيثريوم Ethereum ETH لتسجل نحو 3,328 دولار مقابل 3,511 دولار أمس ، كما تراجعت أيضا كوين بينانس Binance Coin BNB إلى نحو 505.70 دولار مقابل 541.71 أمس.

وسجل سعر دوجكوين Dogecoin DOGE حوالي 0.481دولار مقابل 0.508057 دولار أمس متراجعة بحوالي 1.34%.

كمبيوتر إنترنت تنحدر

وانحدرت عملة كمبيوتر إنترنت Internet Computer ICP مسجلة نحو 174.27 دولار مقابل 216.73 أمس، بنسبة تراجع بلغت أكثر من 15.18%.

"لايتكوين" الناجي الوحيد

في المقابل ارتفعت لايتكوين Litecoin LTC إلى نحو 299.33 دولار مقابل 289.71 دولار أمس وفق بلومبرج، بنسبة ارتفاع 6.4%.

أما سعر العملة الرقمية بولكادوت Polkadot DOT فتراجعت إلى نحو 38.53 دولار مقابل 40.36 أمس، بنسبة تراجع 0.70%.

وارتفعت العملة الرقمية يونيسواب Uniswap UNI لتسجل حوالي 34.19 دولار مقابل 35.31 دولار أمس بنسبة ارتفاع 0.04%.

في حين سجلت عملة تشينلينك الرقمية Chainlink LINK نحو 39.14 دولار مقابل 39.35 دولار خلال تعاملات الإثنين.

تناقضات إيلون ماسك

وفي تغريدتين اثنتين على تويتر، آخرهما مساء الأحد الماضي، ألمح ماسك الرئيس التنفيذي لشركة Tesla للسيارات الكهربائية، إلى أن الشركة باعت أو من المرجح أن تبيع ممتلكاتها بالعملة الرقمية، لتهبط بيتكوين بأكثر من 5 آلاف دولار.

يأتي البيع المحتمل بعد عدة أيام من إعلان ماسك، أن شركته تخطط للاحتفاظ ببقية عملة البيتكوين بحوزتها، وتنوي استخدامها في المعاملات بمجرد تنفيذ عمليات التعدين باستخدام أقل للطاقة.

لكن الملياردير إيلون ماسك، قال في تغريدة أخرى عبر تويتر، إن تسلا لم تبع حيازتها من العملة المشفرة "بيتكوين ".

كيف يمكن تقليل تذبذب بيتكوين؟

إحدى إجابات هذا السؤال هي أن تكون العملة الافتراضية مربوطة، أي ربط أصولهم الرقمية بسلعة أو عملة. وأصبح JP Morgan هو الأحدث الذي أعطى هذا الأمر مع عملته JPM Coin المثيرة للجدل، والتي تعمل على blockchain مصرح بها ولها قيمة مرتبطة بالدولار.

قبل ذلك، كان هناك عملة "تيثر" المرتبط بالدولار الأمريكي، لكن هذا الربط لم يعد مضمونا.

- تبنيها من جانب الشركات الكبرى

في السنوات الأخيرة، كانت هناك تحركات من شركات بحجم Facebook و Google الذين يبحثون في العملات المشفرة ولكن بطريقة تجعل قيمتها مستقرة نسبيًا. حتى IBM، التي كانت تقود الطريق بهدوء نحو تبني العملة.