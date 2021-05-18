تفاؤل أوروبي بتهدئة مرتقبة بين إسرائيل وفلسطين

استبق وزير خارجية مالطا اجتماع الاتحاد الأوروبي، وأعرب عن تفاؤله بمخرجات الاجتماع الذي سيدعو لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وفلسطين.

وقال الوزير إيفاريست بارتولو، لوكالة رويترز، إن اجتماعا طارئا للاتحاد الأوروبي عبر الفيديو اليوم الثلاثاء، سيدعو إلى وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس ويعرض المزيد من المساعدات الإنسانية ويحاول إعادة إطلاق محادثات السلام.



وأضاف بارتولو أن الانفتاح الجديد الذي أبداه الرئيس الأمريكي جو بايدن للسعي لحل للصراع المستمر منذ عقود كان أمرا حيويا لأنه إذا لم نعالج جذور المشكلة "سيتكرر العنف مجددا".

وتابع بارتولو قائلا عبر اتصال بالفيديو: "أعتقد أنني لا أبالغ في التفاؤل عندما أقول إنه على أقل تقدير ما سيسفر عنه اجتماع الاتحاد الأوروبي هو الدعوة لوقف إطلاق النار، وتقديم مساعدات إنسانية، ثم بعدها البحث في كيفية استئناف العملية السياسية".

وأشار إلى أنه بعد وقف إطلاق النار سيعمل الاتحاد الأوروبي مع الولايات المتحدة، مع روسيا، لمحاولة التعامل مع الموقف.

وفي وقت سابق الثلاثاء، قتل فلسطيني وأصيب جنديان إسرائيليان خلال مواجهات عنيفة اندلعت، قرب رام الله بالضفة الغربية.

وقال شهود عيان لـ"دوت الخليج الإخبارية"، إن مواجهات عنيفة اندلعت بين المئات من الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي على حاجز عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة وسط الضفة الغربية.

وأشاروا إلى أن الجيش الإسرائيلي أطلق نيران كثيفة على الفلسطينيين أثناء إخلاء الجنديين المصابين من المكان.

وهذه هي المرة الأولى التي يخرج فيها مسلحون من بين المتظاهرين الفلسطينيين لإطلاق النار على الجنود.

وكانت المواجهات اندلعت كجزء من اشتباكات واسعة اندلعت، اليوم الثلاثاء، بالضفة الغربية تضامنا مع قطاع غزة.