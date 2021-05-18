لعشاق السيارات الكهربائية.. هذه الموديلات بدائل لـ"تسلا"

برغم ما تتميز به سيارات تسلا الكهربائية من قدرات كهربائية فائقة، يتوفر بالأسواق مجموعة سيارات كهربائية تمثل بديلا مثاليا لها.

وجمع موقع "هوت كارز" المختص باخبار السيارات في قائمة، أبرز الموديلات الكهربائية التي تتوفر بالأسواق حاليا وتعتبر بديلا مثاليا لسيارات تسلا.

جاء طراز أودي e-tron GT الكهربائي بنسخته الأحدث، والذي يعمل بمحرك ينتج قوة 637 حصانا، ذو نطاق سير حتى 300 ميل كحد أقصى لشحن بطارياته.





من بعده، رشح الموقع طراز Lucid Air الكهربائي الجديد كبديل مثالي لسيارات تسلا، ويتمتع بمحرك ينتج قوة 1080 حصانا، بنطاق سير حتى 517 ميلا كحد أقصى لشحن بطاريته.





ومن ماركة فورد، ضمت القائمة طراز Ford Mustang Mach E الكهربائي الجديد، كبديل مثالي لسيارات تسلا، ويعمل بمحرك ينتج قوة 480 حصانا.





ومن ماركة سكودا، ضمت القائمة طراز Škoda Enyaq IV الكهربائي الجديد، كبديل مثالي لسيارات تسلا.





ومن ماركة بيجو، ضمت القائمة طراز Peugeot E-2008 الكهربائي الجديد، كبديل مثالي لسيارات تسلا، ويعمل بمحرك ينتج قوة 136 حصانا، بنطاق سير حتى 193 ميلا كحد أقصى لشحن بطاريته، ومعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميل في الساعة خلال 8.5 ثانية.





ومن ماركة فولكسفاجن، ضمت القائمة طراز Volkswagen ID.4 الكهربائي الجديد، كبديل مثالي لسيارات تسلا.





ومن ماركة جاجوار، ضمت القائمة طراز Jaguar I-Pace الكهربائي الجديد، كبديل مثالي لسيارات تسلا، ويعمل بمحرك ذو نطاق سر حتى 292 ميلا كحد أقصى لشحن بطاريته.





ومن ماركة هامر، ضمت القائمة طراز GMC Hummer EV الكهربائي الجديد، كبديل مثالي لسيارات تسلا، ويعمل بمحرك ينتج قوة 1000 حصان.





في ختام القائمة، جاء من ماركة كاديلاك، ضمت القائمة طراز Lyriq الكهربائي الجديد، كبديل مثالي لسيارات تسلا، ويعمل بمحرك ينتج قوة 340 حصانا.



