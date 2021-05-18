أول لامبورجيني كهربائية بالكامل.. أكبر استثمار في تاريخ الشركة

في عام 2024 ستكون كل سيارات "لامبورجيني" كهربائية بالكامل، ضمن خطة تحول ممولة بأكبر استثمار في تاريخ الشركة.

شركة صناعة السيارات الرياضية الغيطالية، كشفت اليوم الثلاثاء، عن خريطة طريق للتحول نحو السيارات الكهربائية.

ووفقا لبيان الشركة، فإن خطة التحول للسيارات الكهربائية، تتضمن استثمار 1.4 مليار يورو خلال 4 سنوات.

وسيشهد عام 2023 ظهور أول طراز هجين لشركة لامبورجيني.

بينما ستظهر أول سيارة لامبورجيني كهربائية بالكامل في نهاية عام 2024،

ويرى ستيفان وينكلمان الرئيس التنفيذي للشركة أن خطة لامبورجيني لتحويل سياراتها إلى كهربائية هي تغيير أصبح ضروريا في السياق الذي تطور بشكل جذري والذي نريد أن نساهم فيه من خلال الاستمرار في تقليل التأثير على البيئة عبر مشاريع ملموسة.

وأضاف أن "خطة التحول" هذه الممولة بـ"أكبر استثمار في تاريخ لامبورجيني ستقودنا إلى مستقبل أكثر استدامة".

وتسعى لامبورجيني إلى خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 50% اعتبارا من بداية 2025، في موقع إنتاجها في سانتاغاتا بولونييزي في شمال إيطاليا وضمان "استدامة توريد سلاسل الانتاج".

وتمكنت "لامبورجيني" من الصمود في وجه الأزمة الاقتصادية الناجمة عن جائحة كوفيد-19 إذ سجّلت في العام 2020 "ثاني أفضل عام في التاريخ" من حيث المبيعات إلى جانب تحقيق ربحية "قياسية".

وباعت الشركة الايطالية التابعة لمجموعة فولكسفاجن الألمانية العملاقة، 7430 سيارة حول العالم، وهي ثاني أفضل نتيجة للعلامة التجارية بعد الرقم القياسي البالغ 8205 سيارة الذي سجّلته في العام 2019.