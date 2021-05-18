أرامكو تطلق أول برنامج للأمن الإلكتروني بصناعة النفط

قالت شركة النفط الوطنية العملاقة أرامكو السعودية إنها أطلقت برنامجا للأمن الإلكتروني بصناعة النفط والغاز.
وتابعت عملاق النفط السعودي، أن البرنامج تم إطلاقه بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي وشركة "سيمنس إنرجي".
وحسب رويترز، أضافت أرامكو على "تويتر" أن البرنامج يضم أكثر من 40 لاعبا رئيسيا بالقطاع.
وتابع عملاق النقط السعودي: أن البرنامج يستهدف "تطوير مرجع لأفضل الممارسات السيبرانية"، وتشكيل مستقبل الأمن السيبراني في صناعة النفط والغاز.
أرباح الربع الأول
ومطلع شهر مايو/أيار الجاري، أعلنت أرامكو عن ارتفاع صافي دخلها في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 30% على أساس سنوي إلى 81,4 مليار ريال (21.7 مليار دولار).
وأوضحت أرامكو، أن هذه النتائج، تعود إلى ارتفاع أسعار النفط وتحسن البيئة الاقتصادية في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2021.
كما أعلنت الشركة عن توزيع أرباح بقيمة 70.3 مليار ريال (18.8 مليار دولار) ستدفعها خلال الربع الثاني من العام.
وقالت إن "التدفقات النقدية من الأعمال التشغيلية بلغت 99.3 مليار ريال (26.5 مليار دولار أمريكي).
ووفق البيان، ظلت نسبة مديونية الشركة كما هي عند 23% في 31 مارس/آذار الماضي مقارنة مع 31 ديسمبر/كانون الأول الماضي .
وبلغ متوسط إجمالي إنتاج المواد الهيدروكربونية 11.5 مليون برميل مكافئ نفطي في اليوم خلال الربع الأول من العام الجاري منها 8.6 مليون برميل من النفط العام.
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