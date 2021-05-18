الألمان مشتاقون إلى أمريكا.. فماذا طلبت لوفتهانزا من واشنطن؟

عاد الأوروبيون للإقبال على السفر إلى أمريكا، بعد انخفاض أعداد الإصابات بفيروس كورونا وارتفاع معدلات التطعيم.

وطالبت شركة "لوفتهانزا" الألمانية للطيران بتخفيف الإجراءات على حركة النقل الجوي مع الولايات المتحدة نظرا لارتفاع الطلب على تذاكر السفر إلى هناك.

إعادة تسيير الرحلات

وقال هاري هومايستر، عضو مجلس الإدارة التنفيذي في "لوفتهانزا"، في بيان، الثلاثاء، إن الشركة في حاجة الآن إلى منظور يوضح لها كيف يمكن إعادة تسيير رحلات بين الولايات المتحدة وأوروبا بمقدار كبير مرة أخرى.

وحسب وكالة الأنباء الألمانية، أعرب هومايستر، عن اعتقاده بأن من الممكن الإقدام على فتح حذر في ظل انخفاض أعداد الإصابات بفيروس كورونا وارتفاع معدلات التطعيم.

وأضاف أن ألمانيا في حاجة إلى " منظور للفتح بالنسبة لضفتي الأطلسي"، مشيرا إلى أن عدد الحجوزات للرحلات إلى نيويورك، وميامي، ولوس أنجلوس، خلال الصيف، ارتفع خلال الأسابيع الماضية بنسبة وصلت إلى 300%.

وجهات أمريكية جديدة

وذكر هومايستر، أن من المنتظر أن تسير "لوفتهانزا" رحلات أخرى إلى "أورلاندو"، و"اتلانتا" اعتبارا من حزيران/يونيو المقبل.

وثمة حظر مفروض في الوقت الراهن على قدوم مسافرين من منطقة شينجن (الاتحاد الأوروبي) إلى الولايات المتحدة باستثناء المواطنين الأمريكيين وأقاربهم، وحاملي البطاقة الخضراء بالإضافة إلى الدبلوماسيين وموظفي المنظمات الدولية.

وتنصح الخارجية الألمانية المواطنين بالتخلي عن الرحلات غير الضرورية والسياحية إلى الولايات المتحدة، كما تسمح ألمانيا بقدوم مسافرين من الولايات المتحدة في حالات استثنائية فقط.

تحذيرات السفر الأمريكية

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، في 20 أبريل/ نيسان الماضي، إنها ستصدر تحذيرات من "المستوى الرابع" بعدم السفر لنحو 80% من البلدان.

ودعت الخارجية المواطنين إلى أن "يعيدوا النظر في السفر إلى الخارج" بسبب مخاطر "كوفيد-19."

وقالت الوزارة: "في الوقت الذي يواجه فيه المسافرون مخاطر مستمرة بسبب جائحة "كوفيد 19"، ستبدأ وزارة الخارجية في تحديث إرشادات السفر الخاصة بها هذا الأسبوع لتعكس بشكل أفضل إشعارات السفر الصحية المستندة إلى العلم لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها والتي تحدد القضايا الحالية التي تؤثر على صحة المسافرين".

وقالت الوزارة إن هذا لا يعني "إعادة تقييم الوضع الصحي الحالي في دولة معينة ولكنه يعكس تعديلا في نظام تقديم النصائح بشأن السفر".

وكانت الولايات المتحدة قد أصدرت تحذيرا شاملا من المستوى الرابع حول السفر الدولي في مارس/آذار 2020، ورفعته في أغسطس/آب من العام الماضي، حيث بدأت مرة أخرى في إصدار تحذيرات فردية لأجزاء مختلفة من العالم.