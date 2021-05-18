إعمار غزة.. كيف يدعم المصريون الفلسطينيين؟: حساب مصرفي ومواد بناء

لاقت المبادرة المصرية لتقديم ٥٠٠ مليون دولار لصالح إعادة إعمار غزة ترحيبا قويا على مستوى شركات القطاع الخاص المصرية وجهات رسمية.

وأعلن صندوق تحيا مصر عن تخصيص الحساب رقم "037037- إعادة إعمار غزة" في كل البنوك المصرية، لتلقي المساهمات من داخل وخارج مصر لإعادة إعمار غزة وتلبيةً للاحتياجات المعيشية والدوائية للأشقاء الفلسطينيين.

وفي ذات السياق يستعد صندوق تحيا مصر لإطلاق قافلة مساعدات إنسانية للقطاع، تتضمن أكثر من 100 حاوية ستصل لقطاع غزة تحت شعار "نتشارك من أجل الإنسانية".

يشار إلى أن صندوق تحيا مصر أطلق حملة "نتشارك من أجل الإنسانية" بهدف تشجيع كل أطراف العمل المجتمعي على التنافس، وبذل المزيد من الجهد في العمل الخيري والتكافلي في مختلف دول العالم.

اتحاد الغرف التجارية في مصر

أيد الاتحاد العام للغرف التجارية يؤيد مبادرة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لتقديم ٥٠٠ مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة إعمار غزة نتيجة الأحداث الأخيرة، وأكد سعيه للتكامل مع المبادرة.

وقال المهندس إبراهيم محمود العربي رئيس الاتحاد إن أبناء مصر من تجار وصناع الذين يتجاوزون 5 ملايين منتسب بكافة ربوع مصر لن يتأخروا عن التكامل مع مبادرة فخامة الرئيس لدعم أشقائهم في غزة ضمن إطار شراكة الحكومة والقطاع الخاص في كافة المبادرات.

أوضح العربي انه تم مكاتبة وزيرة التجارة والصناعة المصرية لإصدار قرار وزاري بقبول التبرعات من منتسبي الغرف لصالح إعادة الإعمار، كما تم التواصل مع الغرف في كافة المحافظات لحث منتسبيهم للتبرع العيني بمواد البناء وكذا مشاركة المكاتب الاستشارية الهندسية وشركات المقاولات لتنفيذ إعادة الإعمار.

أضاف العربي أن ذلك سيتكامل مع جمع معونات غذائية وطبية من منتسبي الغرف لإرسالها من خلال الحكومة إلى قطاع غزة.

لجان بمجلس النواب

من جهته أشاد المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بتخصيص ٥٠٠ مليون دولار دعما من مصر لإعادة الإعمار في غزة بخبرات وأيدي مصرية، واصفا إياها بالـ"المبادرة الإنسانية العظيمة" التي تعبر عن المبادئ الأخلاقية الجليلة للدولة المصرية تجاه الأشقاء العرب.

وقال "شكري"، إن "كل مصري يشعر بالفخر بدولته الكبرى في عهد الرئيس السيسي، التي تقوم بدورها على كافة المستويات في دعم الأشقاء في فلسطين المحتلة منذ بداية الأزمة بالدعم السياسي والأمني واللوجستي والطبي وفتح المعابر، والآن الدعم المادي وإعادة الإعمار، مضيفاً أن تخصيص هذا المبلغ يعبر عن حرص الرئيس شخصياً على دعم ومساندة القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني وتعبيراً عن وحدة الشعبين المصري والفلسطيني".

وأكد أن مساهمة مصر ستشمل إعادة البنية التحتية لغزة وستمثل شاهداً للتاريخ بالدور الذي تقوم به مصر التي جادت بأرواح أبنائها ذوداً عن أرض فلسطين منذ حرب ١٩٤٨ لتقف هذه الإنشاءات كرسالة دعم وطمأنينة دائمة أن أهل غزة والشعب الفلسطيني ليسوا وحدهم وأن مصر تقف وراءهم وتشد من أزرهم.

وأوضح وكيل لجنة الإسكان، أن وجود هذه الإنشاءات المصرية على أرض غزة سيمثل نوعاً من الحماية السياسية لها ضد أي اعتداء، مضيفاً أن الفرصة مواتية بعد التطور الكبير في الخبرات المصرية في مجالات البنية التحتية والطاقة أن يحدث تكامل في هذه القطاعات مع أهلنا في غزة مثلما حدث مؤخراً في ليبيا بتوقيع عقود إنشاء ثلاثة محطات كهربائية بخبرات مصرية.

لجنة الشؤون العربية

من جهته قال النائب يسري المغازي رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، أن قرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتخصيص 500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة بعد الأحداث الأخيرة، رسالة متعددة الأبعاد السياسية والشعبية وعلى مستوى الوطن العربي، موضحا انه قرار تاريخي بمعنى الكلمة يُعزز صمود الشعب الفلسطيني من الضفة إلى القطاع.

أضاف المغازي خلال تصريحات له الثلاثاء، أن التحرك المصري لدعم قطاع غزة يؤكد أن مصر متضامنة مع الشعب الفلسطيني كله سواء من هم موجودون في غزة أو الضفة الغربية، وهى لم تتوقف عن التحرك منذ بدأ القصف لوقف العدوان.

وأشار المغازي إلى أن تخصيص مبلغ ال500 مليون دولار سيعيد الحياة لقطاع غزة، وللكثير من المباني والأبراج والمؤسسات التي دمرت خلال الأحداث الأخيرة.

وتوقع أن تحذو العديد من الدول العربية حذو مصر خلال الفترة القادمة لمساعدة الفلسطينيين بشكل عملي لإعادة بناء القطاع من ناحية، ومواصلة الجهود السياسية لتعزيز الصف الفلسطيني من ناحية أخرى.

الاتحاد العربي للمجتمعات العمرانية

من جهته أشاد الاتحاد العربي للمجتمعات العمرانية بمبادرة تخصيص 500 مليون دولار لإعادة إعمار قطاع غزة بفلسطين التي أعلن عنها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الثلاثاء .

وقال المهندس داكر عبداللاه نائب رئيس الاتحاد العربي للمجتمعات العمرانية إن ممثلو الشركات الأعضاء بالاتحاد على أتم الاستعداد للبدء فورا في إعادة الإعمار في قطاع غزة وهذا ترجمة حقيقية لقناعتنا بالقضية الفلسطينية.

وأكد أن الاتحاد العربي لتنمية المجتمعات العمرانية يدعم القيادة السياسية المصرية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي في كافة قراراتها وتوجهاتها التي من شأنها الحفاظ على الأمن القومي المصري والأمن العربي ومساندة الأشقاء العرب وخاصة الأشقاء الفلسطينيين في تجاوز هذه المحنة وتلك الظروف العصيبة.

وأوضح أن مبادرة الرئيس السيسي لإعادة إعمار قطاع غزة تأتي إيمانا من مصر بدعم الأشقاء الفلسطينيين في أزمتهم وتدعم أواصر.

ودعا مختلف مجتمعات الأعمال في مصر سواء اتحاد مقاولين وجمعيات رجال الأعمال والمستثمرين إلى ضرورة الاستعداد للدخول بشركاتهم في إعادة الإعمار في أقرب وقت.