الكويت تصدر قرارات جديدة للسفر والطيران.. ما هي؟

أعلنت الكويت، الثلاثاء، قرارات جديدة للسفر، والطيران، تضمنت تخفيف في الاجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد.

وقالت الحكومة الكويتية على "تويتر"، إن رحلات الطيران التجارية المباشرة للهند وباكستان ونيبال وبنجلاديش وسريلانكا ستقتصر "على الرحلات المغادرة فقط".

وتابعت:" على أن تستمر رحلات الشحن، وذلك حتى إشعار آخر".

كما أنهت الحكومة العمل بشرط الخضوع للحجر الصحي للمسافرين القادمين "الحاصلين على اللقاح المضاد لفيروس كورونا والمعتمد لدى دولة الكويت، شريطة إجراء فحص (بي.سي.آر) خلال ثلاثة أيام من تاريخ الوصول يفيد بالخلو من الإصابة بفيروس كورونا"، بحسب رويترز.



وهو ما ينطبق أيضا على "المتعافين من الإصابة بفيروس كورونا ومضى على شفائهم مدة لا تتجاوز 90 يوما".

والسبت الماضي، أعلن وزير الدفاع الكويتي رئيس اللجنة العليا لطوارئ كورونا الشيخ حمد العلي الصباح أن هناك ترتيبات وإجراءات تجري لفتح المنافذ البرية والمطارات خلال شهر.

وأضاف، أن العودة للحياة الطبيعية ستتم تدريجيا في البلاد، مشيرا إلى الحرص على صحة المواطنين والمقيمين.

وفي الثالث من الشهر الجاري، أعلنت الكويت عن عدم السماح للمواطن الكويتي بالسفر ما لم يكن قد حصن من فيروس كورونا عن طريق تلقيه اللقاح.

وقالت الإدارة العامة للطيران المدني في دولة الكويت، إنه بناء على قرار مجلس الوزراء الكويتي، فقد تقرر عدم السماح بالسفر خارج البلاد للمواطن الكويتي ومرافقيه من أقرباء الدرجة الأولى والعمالة المنزلية، ما لم يكن قد حصن من الإصابة بفيروس كورونا عن طريق تلقيه اللقاح.

وفي الثاني من أبريل نيسان الماضي، مدد مجلس الوزراء الكويتي، منع دخول الأجانب إلى البلاد حتى إشعار آخر، في إطار الإجراءات الاحترازية المتعلقة بـ"كورونا".

وهي المرة الثالثة التي تمدد فيها الكويت منع دخول غير الكويتيين أراضيها، ففي شهر فبراير/شباط الماضي قررت الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت تمديد منع دخول الأجانب حتى إشعار آخر بناء على تعليمات السلطات الصحية.