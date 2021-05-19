حماس تنفى موافقتها على اتفاق لوقف إطلاق النار

نفت حركة حماس مساء الثلاثاء تقارير إسرائيلية عن موافقتها على اتفاق لوقف إطلاق النار مع إسرائيل يبدأ الخميس في قطاع غزة.

وقال عضو المكتب السياسي للحركة عزت الرشق في بيان:" ليس صحيحاً ما تتناقله بعض وسائل إعلام العدو من أن حماس وافقت على وقف لإطلاق النار الخميس، ولم يتم التوصل لاتفاق أو توقيتات محددة لوقف إطلاق النار".



وأكد الرشق أن الجهود والاتصالات من الوسطاء "جادة ومتواصلة، ومطالب شعبنا واضحة ومعروفة" دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

وفي وقت سابق ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن مصر اقترحت وقفا لإطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة اعتبارا من الساعة السادسة صباح الخميس المقبل.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية، أن حماس وافقت على المقترح المصري فيما لم يتلق الوسيط المصري الرد الإسرائيلي على اقتراحه حتى هذه اللحظة.

ووفقا للقناة فإن جهود الوساطة لوقف إطلاق النار في غزة تشهد "تقدما نسبيا"، مبرزة موافقة الفصائل الفلسطينية على وقف متبادل ومتزامن لوقف إطلاق النار.

وكانت سفيرة أمريكا بالأمم المتحدة أبلغت مجلس الأمن، بأن الرئيس جو بايدن عبر عن دعمه لوقف إطلاق النار بين إسرائيل والفلسطينيين.

وكشف دبلوماسي، الثلاثاء، عن أن ليندا توماس جرينفيلد قالت إن واشنطن لم تلتزم الصمت، ولا أنتم وتركيزنا منصب على المساعي الدبلوماسية المكثفة لإنهاء العنف.

وأضاف الدبلوماسي أن سفيرة أمريكا عبرت عن عدم اعتقادها بأن إصدار مجلس الأمن إعلانا في الوقت الحالي سيساعد في خفض التصعيد.

يأتي ذلك فيما، كشفت وسائل إعلام عن أن الرئيس الأمريكي أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه لن يستطيع كبح ضغوط المجتمع الدولي على إسرائيل لفترة طويلة.