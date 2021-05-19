قتيلان و5 جرحى جراء إطلاق نار على حافلة بولاية أمريكية

أعلنت السلطات الأمريكية مقتل شخصين وإصابة 5 جراء إطلاق نار على حافلة ركاب جرى فيها احتفال بعيد ميلاد إحدى الراكبات بولاية كاليفورنيا.

وقالت شرطة دائرة أولكيند، في بيان: "وقع إطلاق نار على طريق سيارات، وأصاب عدد كبير من الرصاص حافلة ركاب كبيرة ما أسفر عن جرح عدة أشخاص بدرجات مختلفة، وتوفي اثنان من المصابين متأثرين بجروحهما".



وأوضحت الشرطة أن الحافلة تعرضت لإطلاق نار على يد شخصين مجهولين من داخل سيارتهما، وتم استهدافها بحوالي 70 طلقة نارية، مؤكدة أن الحادث كان هجوما مخططا له.

وبينت وسائل إعلام محلية نقلا عن مصادر مطلعة أن الحافلة كانت تعود إلى أوكليند من سان فرانسيسكو وجرى داخلها الاحتفال بعيد الميلاد الـ21 لاحدي الراكبات.

وذكرت مصادر طبية أن القتيلين هما امرأتان شابتان، مضيفة أن الهجوم أسفر كذلك عن إصابة 5 نساء أخريات.