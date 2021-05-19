رد صيني على عبور مدمرة أمريكية مضيق تايوان

اتهمت الصين، أمريكا بتهديد السلم والاستقرار في مضيق تايوان بعد مرور سفينة حربية أمريكية مجددا من المضيق الذي يفصل بين تايوان والصين.

وقال الأسطول السابع بالبحرية الأمريكية، إن المدمرة كيرتس ويلبر المسلحة بصواريخ موجهة نفذت "عبورا روتينيا بمضيق تايوان" الثلاثاء بما يتفق مع القانون الدولي.



وأضاف "عبور السفينة من مضيق تايوان يظهر التزام الولايات المتحدة بضمان حرية الملاحة في المحيطين الهندي والهادي، وسيواصل الجيش الأمريكي التحليق والإبحار والعمل في أي مكان يسمح به القانون الدولي".

وندد متحدث باسم القيادة الشرقية للجيش الصيني بالعملية الأمريكية التي جاءت وسط توتر محتدم بين القوتين.

وأضاف "الأفعال الأمريكية تبعث بإشارات خاطئة إلى القوى المؤيدة لاستقلال تايوان، وتفسد عمدا الوضع الإقليمي وتعرض السلام والاستقرار في مضيق تايوان للخطر".

وقال إن القوات الصينية راقبت السفينة الأمريكية طوال رحلتها بالمضيق.

ومن جانبها، ذكرت وزارة الدفاع التايوانية، أن المدمرة الأمريكية أبحرت باتجاه الجنوب عبر المضيق، والوضع كان "طبيعيا".

وتنفذ البحرية الأمريكية مثل تلك العمليات كل شهر أو نحو ذلك.