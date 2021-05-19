4 قتلى بغزة.. وإسرائيل تعلن تدمير مركز قيادة لحماس

قتل 4 أشخاص بينهم صحفي وأصيب 10 آخرون اليوم الأربعاء، في سلسلة غارات شنها الطيران الإسرائيلي على مناطق مختلفة من غزة.

فيما أعلن الجيش الإسرائيلي تدمير مستودع أسلحة لحماس في خان يونس، ومركز قيادة وتحكم في رفح، ورصد إطلاق 50 قذيفة صاروخية من غزة منذ مساء الثلاثاء وحتى صباح الأربعاء.



وقالت مصادر محلية بغزة، إن الصحفي يوســف أبو حســــين مذيع إذاعة صوت الأقصى في غزة قتل جراء غارة إسرائيلية على منزله بحي الشيخ رضوان.

وكان قتل فجر اليوم ثلاثة مواطنين وأصيب آخران في قصف من طائرة إسرائيلية استهدف منزلاً في شارع الشهداء بحي الرمال غرب مدينة غزة.

واستهدف الطيران الحربي الإسرائيلي بصاروخين محيط سوق السيارات في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، إضافةً إلى قصفه موقعاً في منطقة أبراج الكرامة شمال غرب المدينة، ما ألحق دماراً كبيراً في المنازل والممتلكات المجاورة.

وأصيب فلسطيني في قصف من طائرة إسرائيلية على شارع خالد بن الوليد في بلدة بني سهيلا شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، إضافة إلى إلحاق دمار في المكان، واستهداف منزل لعائلة الأسطل في منطقة الكتيبة بالمدينة، ما أدى إلى تدميره بشكل كامل.

وقصف الطيران الحربي الإسرائيلي موقعاً غرب مدينة رفح جنوب القطاع، وجمعية خيرية في المدينة، ودمرهما بشكل كامل، ما ألحق دماراً في منازل المواطنين المجاورة.

ومن جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو نفذ الليلة الماضية المرحلة الخامسة من تدمير شبكة أنفاق حماس في غزة، وعدد الأهداف التي دُمرت وصل 40.

وقال في بيان أصدره في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء، رصدنا إطلاق نحو 50 قذيفة صاروخية من قطاع غزة منذ السابعة مساء أمس وحتى الآن، مشيرا إلى تدمير مستودع أسلحة لحماس في خان يونس، ومركز قيادة وتحكم للحركة في رفح.

وأضاف: "ركزنا جهودنا الليلة على مدينتين في جنوب قطاع غزة عملنا فيها على أقل تقدير حتى الآن، خان يونس ورفح، وقتل حوالي 10 من نشطاء حماس".

وأفادت مصادر محلية لـ"دوت الخليج الإخبارية" أن الطائرات الإسرائيلية قصفت 5 منازل وشقتين سكنيتين ومؤسستين، على الأقل الليلة الماضية وفجر اليوم في أرجاء قطاع غزة.

وذكرت المصادر، أن القصف استهدف 3 منازل في خان يونس وآخرين في غزة إلى جانب مؤسستين جنوب القطاع.

وارتفعت حصيلة القتلى الفلسطينيين إلى 220 قتيلا منهم 63 طفلا و37 امرأة، فضلا عن أكثر من 1550 إصابة.