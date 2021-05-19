تعرف على سعر الريال السعودي في مصر اليوم الأربعاء 19 مايو 2021

ظل متوسط سعر الريال السعودي، مقابل الجنيه المصري، ثابتا اليوم الأربعاء 19 مايو 2021، في البنوك، وشركات الصرافة.

وانخفض متوسط سعر صرف الجنيه المصري، اليوم الأربعاء، أمام اليورو الأوروبي، والجنيه الإسترليني، والدينار الكويتي، فيما استقر أمام الدولار، والدرهم الإماراتي.

سعر الريال السعودي في مصر

واستقر متوسط سعر الريال لدى البنك المركزي المصري، نحو 4.16 جنيه للشراء، و 4.19 جنيه للبيع.

ووفق مسح "دوت الخليج الإخبارية" في 23 بنكا، سجل متوسط سعر الريال، نحو 4.12 جنيه للشراء، و 4.20 جنيه للبيع.

أعلى سعر للريال السعودي

وسجل الريال أعلى سعر للشراء عند نحو 4.17 جنيه في 3 بنوك هي، المشرق، وعودة، وبلوم مصر.

فيما جاء أعلى سعر لبيع الريال عند نحو 4.23 جنيه في بنك البركة.

وبلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) 4.158 جنيه للشراء، و 4.188 جنيه للبيع.

الاحتياطي الأجنبي يواصل الارتفاع

ارتفع احتياطي مصر من النقد الأجنبي، بنسبة طفيفة إلى 40.343 مليار دولار في أبريل/نيسان الماضي، مقابل 40.337 مليار دولار في مارس/آذار الماضي.

وذكر البنك المركزي المصري، أن صافي الاحتياطات الدولية سجل زيادة خلال شهر أبريل/ نيسان الماضي مقدارها 6 ملايين دولار، مقارنة بمعدله في نهاية مارس/ آذار السابق عليه.

وبدأت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي مسيرة صعود منذ يونيو/حزيران الماضي، بعد أن تراجعت منذ مارس/آذار حتى مايو/أيار من مستوى مرتفع عند 45 مليار دولار، في ظل التداعيات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا.

أسعار الدولار واليورو الإسترليني

واستقر متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، عند نحو 15.62 جنيه للشراء، و 15.72 جنيه للبيع.

بينما ارتفع متوسط سعر اليورو الأوروبي، إلى نحو 19.09 جنيه للشراء، و19.22 جنيه للبيع، مقابل نحو 18.96 جنيه للشراء، و 19.08 جنيه للبيع.

كما زاد متوسط سعر الجنيه الإسترليني، إلى نحو 22.20 جنيه للشراء، و22.35 جنيه للبيع، مقابل نحو 22 جنيه للشراء، و 22.14 جنيه للبيع.

أسعار الدرهم والدينار

واستقر متوسط سعر الدرهم الإماراتي لدى البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، ثابتا عند نحو 4.25 جنيه للشراء، و 4.28 جنيه للبيع.

بينما ارتفع متوسط سعر الدينار الكويتي لدى البنك المركزي، إلى نحو 51.91 جنيه للشراء، و 52.38 جنيه للبيع، مقابل نحو 51.87 جنيه للشراء، و 52.27 جنيه للبيع.