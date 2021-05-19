تعرف على سعر اليورو في مصر اليوم الأربعاء 19 مايو 2021

ارتفع متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء، 19 مايو 2021، في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة.

واستقر متوسط سعر صرف الجنيه المصري، اليوم الأربعاء، أمام الدولار، والريال السعودي، والدرهم الإماراتي، فيما انخفض أمام الجنيه الإسترليني، والدينار الكويتي.

سعر اليورو في مصر

وارتفع متوسط سعر اليورو الأوروبي، اليوم الأربعاء، إلى نحو 19.09 جنيه للشراء، و19.22 جنيه للبيع، مقابل نحو 18.96 جنيه للشراء، و19.08 جنيه للبيع.

ووفق مسح "دوت الخليج الإخبارية" على أسعار اليورو في 23 بنكا، سجل متوسط سعر اليورو، نحو 18.99 جنيه للشراء، و19.17 جنيه للبيع.

أعلى سعر لليورو

وجاء أعلى سعر لشراء اليورو مقابل الجنيه عند نحو 19.01 جنيه للشراء، و19.17 جنيه للبيع، في مصرف أبوظبي الإسلامي.

بينما جاء أقل سعر لشراء اليورو في بنك مصر إيران للتنمية، عند نحو 18.91 جنيه للشراء، و19.15 جنيه للبيع.

فيما سجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي)، إلى نحو 18.97 جنيه للشراء، و19.22 جنيه للبيع.

شهادة دولية للاقتصاد المصري

ووضعت مؤسسة ستاندرد أند بورز للتصنيفات الائتمانية. تصنيفا جديدا لمستقبل الاقتصاد المصري، خاصة في قطاعي السياحة والتصدير.

وأبقت المؤسسة الدولية، التصنيف الائتماني لمصر بالعملات المحلية والأجنبية كما هو دون تعديل عند مستوى "B" مع الإبقاء أيضًا على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري، عند "Stable Outlook"، للمرة الثالثة على التوالي منذ بداية أزمة كورونا.

وبحسب التقرير، فإن الاقتصاد المصري، يستطيع تجاوز التداعيات السلبية الناتجة عن الجائحة بسبب تحسن المؤشرات الاقتصادية الرئيسية مثل استقرار أوضاع المالية العامة، ووجود احتياطي نقد أجنبي كبير ومطمئن، إضافة إلى استمرار الحكومة في تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية.

أسعار الدولار والإسترليني

واستقر متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، عند نحو 15.62 جنيه للشراء، و 15.72 جنيه للبيع.

بينما ارتفع متوسط سعر الجنيه الإسترليني، إلى نحو 22.20 جنيه للشراء، و22.35 جنيه للبيع، مقابل نحو 22 جنيه للشراء، و 22.14 جنيه للبيع.

أسعار الريال والدرهم والدينار

وظل متوسط سعر الريال السعودي الاستقرار عند نحو 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

كما استمر متوسط سعر الدرهم الإماراتي لدى البنك المركزي المصري، الاستقرار عند نحو 4.25 جنيه للشراء، و 4.28 جنيه للبيع.

بينما ارتفع متوسط سعر الدينار الكويتي لدى البنك المركزي، إلى نحو 51.91 جنيه للشراء، و 52.38 جنيه للبيع، مقابل نحو 51.87 جنيه للشراء، و 52.27 جنيه للبيع.