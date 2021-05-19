سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 19 مايو 2021

ظل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، مستقرا اليوم الأربعاء 19 مايو 2021، في البنوك، وشركات الصرافة.

وتستقر أسعار الدولار في مصر، مدعومة بارتفاع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية المستمر منذ يونيو/ حزيران الماضي.

سعر الدولار في مصر



واستقر متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، عند نحو 15.62 جنيه للشراء، و 15.72 جنيه للبيع.

وبحسب مسح أجرته "دوت الخليج الإخبارية" على الأسعار في 29 بنكا بلغ متوسط سعر الدولار 15.63 جنيه للشراء، و 15.73 جنيه للبيع.

أعلى سعر للدولار

وهيمن سعر الدولار عند 15.63 جنيه للشراء، و 15.73 جنيه للبيع، في 22 بنكا، منها الكويت الوطني، والعقاري المصري العربي، والإمارات دبي الوطني، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وكريدي أجريكول، وعودة، والبركة، والأهلي المتحد، وبلوم مصر، وHSBC، والمصرف المتحد.

فيما استقر سعر الدولار في بنكي الأهلي المصري، ومصر ( أكبر بنكين حكوميين)، عند نحو 15.61 جنيه للشراء، و 15.71 جنيه للبيع، وهو أقل سعر للدولار في مصر.

2 مليون سائح في 4 شهور

نجحت مصر في جذب نحو 1.8 مليون سائح منذ بداية العام الجاري، رغم تداعيات فيروس "كوفيد-19" وقيود السفر لدى العديد من الدول.

ويعتبر قطاع السياحة من المصادر الرئيسية للنقد الأجنبي في مصر، فهو يسهم بما يصل إلى 15% من الناتج القومي للبلاد.

وقال وزير السياحة والآثار المصري الدكتور خالد العناني، إن مصر أعادت القطاع مرة أخرى بداية من يوليو/تموز 2020، بعد فترة توقف دامت ثلاثة أشهر ونصف بسبب كوفيد-19، وذلك من خلال فتح المقاصد السياحية بجنوب سيناء والبحر الأحمر ثم وادي النيل والقاهرة.

ويأمل وزير السياحة المصري بعودة القطاع للانتعاش بعد تخفيف العديد من الأسواق الرئيسية للسياحة من إجراءات حظر السفر، مثل الدول العربية وبعض الدول الأوروبية.

وأوضح، أن أوروبا تمثل أكثر من 60% من السياحة الوافدة لمصر، كما يمثل الشرق الأوسط 20%، أما حاليا، فقال الوزير إن معظم السيّاح الوافدين إلى مصر يأتون من أوروبا الشرقية.

وأضاف، أنه منذ بداية العام الجاري حتى الآن دخل مصر 1.8 مليون سائح ونأمل في زيادتها بعد استئناف السياحة الروسية إلى المنتجعات الساحلية في جنوب سيناء والبحر الأحمر بعد فترة توقف دامت أكثر من خمس سنوات ونصف.

أسعار اليورو والإسترليني

وارتفع متوسط سعر اليورو الأوروبي، اليوم الأربعاء، إلى نحو 19.09 جنيه للشراء، و19.22 جنيه للبيع، مقابل نحو 18.96 جنيه للشراء، و 19.08 جنيه للبيع.

كما زاد متوسط سعر الجنيه الإسترليني، إلى نحو 22.20 جنيه للشراء، و22.35 جنيه للبيع، مقابل نحو 22 جنيه للشراء، و 22.14 جنيه للبيع.

أسعار الريال والدرهم والدينار

وظل متوسط سعر الريال السعودي الاستقرار عند نحو 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

كما استمر متوسط سعر الدرهم الإماراتي لدى البنك المركزي المصري، الاستقرار عند نحو 4.25 جنيه للشراء، و 4.28 جنيه للبيع.

بينما ارتفع متوسط سعر الدينار الكويتي لدى البنك المركزي، إلى نحو 51.91 جنيه للشراء، و 52.38 جنيه للبيع، مقابل نحو 51.87 جنيه للشراء، و 52.27 جنيه للبيع.