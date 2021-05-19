"تبرعات مشبوهة".. تفاصيل حظر أذرع حزب الله في ألمانيا

في خطوة مفاجئة، حظرت ألمانيا، صباح الأربعاء، 3 جمعيات مرتبطة بحزب الله المصنف إرهابيا، في ضربة جديدة موجعة للمليشيا اللبنانية.

وقالت وزارة الداخلية الألمانية في بيان إنها حظرت جمعيات "العائلة اللبنانية الألمانية"، و"مينشن فور مينشن/ الإنسان للإنسان"، و"جيب فريدين/ أعطني سلام".



وتعد هذه الجمعيات منظمات وهياكل بديلة لجمعية "مشروع اليتيم" التابعة لحزب الله، والتي جرى حظرها في ألمانيا عام 2014، وأعيد تسميتها فيما بعد بـ"ألوان للأيتام".

وتعمل الجمعيات الثلاث التي حظرت اليوم، عبر نفس الهياكل والقيادات والموارد البشرية والمادية المملوكة لـ"ألوان للأيتام"، وتخاطب نفس الفئات المستهدفة.

وتقوم هذه الجمعيات بجمع التبرعات تحت ستار أعمال خيرية مفترضة في لبنان، وكفالة الأيتام، لكن في الحقيقة، تذهب التبرعات لحزب الله، وفق بيان وزارة الداخلية الألمانية.

واتهمت السلطات الجمعيات المحظورة بجمع تبرعات لأسر "قتلى" حزب الله في لبنان تحت ستار أغراض دينية وإنسانية في ألمانيا.

وترى الداخلية الألمانية أن الأموال التي تجمعها هذه الجمعيات تذهب إلى "مؤسسة الشهيد" التابعة لحزب الله في لبنان.

الوزارة تقول أيضا إنها تتخذ إجراءات متسقة ضد الجمعيات التي تسيء استخدام المساعدات الإنسانية كغطاء لأهداف متطرفة.

وبالتزامن مع قرار الحظر، شنت الشرطة الألمانية مداهمات قوية ضد الجمعيات الثلاثة في 7 ولايات ألمانية هي بريمن، وهامبورج، وهيسن، وساكسونيا السفلى، وشمال الراين ويستفاليا، وراينلاند بالاتينات، وشليسفيج هولشتاين.

ونقلت مجلة "دير شبيجل" عن مصادر لم تسمها إن "الشرطة صادرت أصول الجمعيات المرتبطة بحزب الله في الـ7 ولايات، وقطعة أرض قريبة من مدينة ماينز".

ويأتي حظر ومداهمة الجمعيات الثلاث في إطار الخط المتشدد الذي تتبعه ألمانيا ضد حزب الله والتنظيمات الإرهابية الأخرى.

وفي أبريل/نيسان 2020، حظرت ألمانيا حزب الله اللبناني بشكل كامل على أراضيها، في وقت كان يوظف فيه الحزب 1050 من العناصر النشطة.

وفي هذا الوقت، شنت الشرطة مداهمات ضد جمعيات ومراكز إسلامية تابعة لحزب الله في برلين وبريمن وشمال الراين ويستفاليا، بتهم دعم شبكة الإرهاب التابعة للحزب، وجمع التبرعات، وتجنيد المتعاطفين، وتوفير الخدمات اللوجستية.

وبعد الإجراءات المتعاقبة، لم يعد بإمكان حزب الله تشغيل جمعيات ومراكز إسلامية لنشر البروباجندا في ألمانيا، أو توظيف جمعيات لجمع التبرعات، كما لم يعد بإمكان عناصر ومؤيدي الحزب أو حتى المتعاطفين معه، رفع شعاراته وأعلامه في أي مكان في الأراضي الألمانية.