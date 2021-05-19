مزحة بايدن بـ"دهس" صحفي.. ما علاقة غزة وإسرائيل؟

بينما كان الرئيس الأمريكي جو بايدن يختبر شاحنة فورد الجديدة، "هدد" صحفيًا سأله عن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الدائر حاليا، بـ"الدهس".

"تهديد" جاء في إطار مزحة من الرئيس الأمريكي أثناء اختباره لشاحنة فورد الكهربائية الجديدة، في مصنع بولاية ميشيغان.

وجلس بايدن خلف مقعد قيادة شاحنة "بيك أب" الكهربائية الجديدة، وسأله أحد الصحفيين عما إن كان سيجيب عن سؤال سريع حول إسرائيل والصراع القائم مع الفلسطينيين.

وفاجأ بايدن الجميع برده، وقال مازحا: "لا، لا يمكنك سؤالي. سأجيب فقط إذا وقفت أمام سيارتي وقدتها أنا باتجاهك!"، قبل أن يضيف ضاحكا: "أنا فقط أمزح".

وتابع بايدن: "حسنا، ها نحن. جاهز؟"، ثم ضغط على دواسة الوقود وأدار الشاحنة وأطلق البوق بينما كان يقودها مسرعا.

وأثار رد بايدن موجة من الضحك بصفوف الصحفيين المتواجدين.

ويواجه الرئيس الأمريكي ضغوطا متزايدة بمسار إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، حيث يثير الدعم الذي تقدمه واشنطن لإسرائيل انقساما حتى وسط الديمقراطيين أنفسهم، الحزب الذي ينتمي إليه بايدن.

وقبل أيام، كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن الديمقراطيين منقسمون بشأن إسرائيل، ويمارسون ضغوطا على إدارة بايدن من أجل إنهاء الصراع حاليا مع الفلسطينيين.

وقالت الصحيفة إن جناحا يمثل أعضاء الكونغرس المحسوبين على التيار اليساري في الحزب الديمقراطي، يرغبون في استفادة البيت الأبيض من ملف المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل من أجل الضغط عليها لإنهاء التصعيد.