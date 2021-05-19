غنائم بيزوس و4 صينيين في 17 يوما تعادل احتياطيات 4 دول

بقيادة أمريكية وسيطرة صينية، نجح أغنى 5 مليارديرات في التجارة الإلكترونية، من جمع 131.7 مليار دولار مع نهاية التداول في 17 مايو 2021.

وارتفعت ثروات أغنى 5 مليارديرات في التجارة الإلكترونية بنسبة 72% خلال 13 شهرا، بفعل تغير سلوك المستهلكين بعد الإغلاق العام جراء جائحة كورونا.



وقاد الملياردير الأمريكية الشهير جيف بيزوس، مؤسس أمازون، والمصنف أغنى رجل في العالم، قائمة أغنى 5 مليارديرات في التجارة الإلكترونية، ويليه كتيبة مكونة من 4 أثرياء صينيين هم مؤسس مجموعة علي بابا الصينية جاك ما، بالإضافة إلى مؤسس شركة Pinduoduo الصينية كولين تشنغ هوانغ، ومؤسس شركة Meituan ورئيسها التنفيذي وانغ تشينغ، والمؤسس ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة التجارة الإلكترونية الصينية JD.com ، ريتشارد كيانغدونغ ليو.

وأضاف أغنى 5 مليارديرات في التجارة الإلكترونية 131.7 مليار دولار إلى ثرواتهم لتصل إلى 314.6 مليار دولار، مع نهاية التداول في 17 مايو/أيار 2021 مقابل 182.9 مليار دولار في أبريل/نيسان 2020، بحسب فوربس الأمريكية.

وتعادل الزيادة في ثروات أغنى 5 مليارديرات في التجارة الإلكترونية، خلال أول 17 يوما من مايو/أيار الجاري، الاحتياطيات النقدية لأربع دول مجتمعة، هم مصر وتونس ولبنان وتركيا.

حيث بلغت الاحتياطات الدولية للدول الأربع وفق أحدث البيانات على النحو التالي: مصر 40.343 مليار دولار مصر بنهاية أبريل/نيسان الماضي، تونس 7.9 مليار دولار بنهاية مارس/آذار الماضي، لبنان نحو 41.9 مليار دولار نهاية 2020، وتركيا نحو 48.8 مليار دولار خلال الشهر الجاري.

بيزوس و4 مليارديرات من الصين

وتصدر بيزوس -وهو أغنى شخص في العالم- ترتيب أغنى مليارديرات التجارة الإلكترونية بثروة صافية بلغت 189.5 مليار دولار، يليه أربعة مليارديرات صينيين على الرغم من القيود الحكومية المفروضة على عمالقة التكنولوجيا بما في ذلك القواعد الجديدة التي تستهدف مكافحة الاحتكار.

كما يعد جاك ما ثاني أغنى ملياردير في قطاع التجارة الإلكترونية بثروة تبلغ 46 مليار دولار، بينما احتل كولين تشنغ هوانغ المركز الثالث بثروة صافية بلغت 41.6 مليار دولار قبل كل من وانغ تشينغ التي تبلغ ثروته 19.9 مليار دولار، كيانغدونغ ليو الذي جاء في المركز الخامس بثروة تبلغ قيمتها 17.6 مليار دولار.

وتغيرت سلوكيات المستهلكين واعتمدت بشكل متزايد على الشراء عبر الإنترنت لكل من السلع والخدمات، مما رفع حصة التجارة الإلكترونية من إجمالي تجارة التجزئة العالمية من 14% في عام 2019 إلى نحو 17% في عام 2020، وفقًا لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD).

وبينما شهد الاقتصاد العالمي تراجعا كبيرا في الأنشطة خلال عام الوباء، إلا أن التجارة الإلكترونية انتعشت خلال الأزمة، كما أضاف التقرير الصادر مؤخرا بعنوان "كوفيد-19 والتجارة الإلكترونية: مراجعة عالمية."

جيف بيزوس

ارتفع صافي ثروة بيزوس 67.7% في 13 شهرًا ، ليضيف أغنى ملياردير في العالم 76.5 مليار دولار إلى ثروته التي بلغت 189.5 مليار دولار بنهاية تعاملات يوم أمس الإثنين، أسس بيزوس شركة أمازون عملاقة التجارة الإلكترونية عام 1994 في سياتل.

وارتفع صافي مبيعات أمازون 44% إلى 108.5 مليار دولار في الربع الأول من عام 2021 ، مقارنة بـ 75.5 مليار دولار في الربع الأول من عام 2020، بحسب النتائج المالية المنشورة على موقع الشركة الرسمي.





وقفز صافي دخل الشركة بنسبة 224% إلى 8.1 مليار دولار في الربع الأول من عام 2021 مقابل 2.5 مليار دولار في نفس الربع من العام الماضي، مع انتعاش الإقبال على التجارة الإلكترونية بسبب الوباء.

يخطط بيزوس للتنحي عن منصب الرئيس التنفيذي في أواخر عام 2021، ليحل محله آندي جاسي الذي يشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة Amazon Web Services، ذراع الحوسبة السحابية المربحة لعملاق التجارة الإلكترونية، وكان بيزوس وقد انفصل عن زوجته ماكنزي في عام 2019 بعد 25 عامًا من الزواج ونقل ربع حصته في أمازون إليها.

جاك ما

زادت ثروة جاك ما بنسبة 18.5% أي نحو 7.2 مليار دولار لتصل إلى 46 مليار دولار في 13 شهرًا منذ اندلاع الوباء العام الماضي، وشارك ما في تأسيس مجموعة علي بابا، إحدى أكبر شركات التجارة الإلكترونية في العالم 1999.

وارتفعت إيرادات مجموعة علي بابا بنسبة 64% على أساس سنوي خلال الربع المنتهي في 31 مارس/آذار 2021، لتصل إلى 187.395 مليار يوان (28.602 مليار دولار).

وبلغ صافي خسارة الشركة 7.654 مليار يوان (1.168 مليار دولار) ، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى القيود الحكومية الصينية على الشركة وفي مقدمتها غرامة مكافحة الاحتكار، بحسب تقرير النتائج الربعية للشركة.





وأوقف المنظمون الاكتتاب العام الأولي المخطط له لعملاقة التكنولوجيا المالية Ant Group في هونغ كونغ وشنغهاي بشكل مفاجىء في 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، ويعد "ما" هو أكبر مساهم فردي في مجموعة آنت.

كان "ما" قد تنحى من منصبه كرئيس تنفيذي لشركة علي بابا وخلفه الرئيس التنفيذي الحالي يونغ تشانغ في سبتمبر/أيلول 2019، وتشمل استثمارات "ما" بعيدا عن على بابا حصة في شركة Huayi Brothers الصينية للإعلام والترفيه.

كولين تشنغ هوانغ

أدى نمو التجارة الإلكترونية بشكل متزايد العام الماضي إلى ارتفاع ثروة هوانغ بنسبة 152.1% أو 25.1 مليار دولار لتصل إلى 41.6 مليار دولار في 17 مايو/أيار مقابل 16.5 مليار دولار في أبريل/نيسان 2020.

وأعلنت Pinduoduo، التي أسسها هوانغ، أن إجمالي إيراداتها في الربع المنتهي في ديسمبر/كانون الأول 2020 ارتفع إلى 26.547.7 مليار يوان (4.068 مليار دولار)، بزيادة قدرها 146% عن 10.793 مليار يوان المسجلة في نفس الربع من عام 2019.





وذكر بيان لشركة Pinduoduo أن هوانغ، قد تنحى عن مجلس الإدارة اعتبارًا من 17 مارس/آذار 2021 لمتابعة الأبحاث في علوم الغذاء والحياة، وهي التخصصات التي يمكن أن تؤدي انجازات مهمة تعمل على دفع مستقبل الشركة في الصين.

علق هوانغ إن الشركة "أصبحت شابًا يدخل مرحلة المراهقة" في غضون ثلاث سنوات فقط من الاكتتاب العام الأولي للشركة في عام 2018.

وانغ تشينغ

ارتفع صافي ثروة تشينغ بنسبة 211% أو 13.5 مليار دولار في 13 شهرًا لتصل إلى 19.9 مليار دولار في 17 مايو/أيار مقابل 6.4 مليار دولار في أبريل/نيسان 2020. وتشينغ هو المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Meituan ، المتخصصة في التجارة الإلكترونية.

ارتفعت عائدات Meituan بنسبة 34.7% لتصل إلى 73.9 مليار يوان (5.9 مليار دولار) في الربع المنتهي في ديسمبر/كانون الأول الماضي مقابل 28.16 مليار يوان (4.38 مليار دولار) في الربع نفسه من عام 2019.





أكدت الشركة تعافي أعمالها بشكل مطرد خلال عام 2020 بعد أزمة كوفيد-19 مضيفة أن قطاع توصيل الطعام شكل خدمة أساسية وزاد الإقبال عليها بشكل مطرد طوال فترة الوباء في العام الماضي.

وكان قد تم طرح الشركة للاكتتاب العام في بورصة هونغ كونغ في عام 2018.

ريتشارد كيانغدونغ ليو

أضاف ملياردير التجارة الإلكترونية الصيني كيانغدونغ ليو 9.4 مليار دولار إلى ثروته في 13 شهرًا لتصل إلى 17.6 مليار دولار في 17 مايو/أيار 2021 من 8.2 مليار دولار في أبريل/نيسان 2020 وهو ما يمثل نموًا بنسبة 114.6%.

يعد ليو مؤسس ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة التجارة الإلكترونية، JD.com وكان قد افتتح ليو متجرًا للبيع بالتجزئة في عام 1998، لكنه أغلقه بعد 6 سنوات ونقل النشاط التجاري إلى الإنترنت.





وتتعاون JD.com مع كل من Tencent و Walmart، الذين يمتلكون بدورهم حصصًا في الشركة، التي تركز على خدمات التوصيل، وقد طورت عدة نماذج من الطائرات بدون طيار لنقل الطرود إلى المناطق الريفية.

ارتفع صافي إيرادات JD.com بنسبة 31.4% إلى 224.3 مليار يوان صيني (34.4 مليار دولار)، خلال الربع الأخير من عام 2020 مقارنة بنفس الفترة من عام 2019، وقفز صافي دخل المنصة خلال الربع المنتهي في ديسمبر/كانون الأول الماضي إلى 24.3 مليار يوان (3.7 مليار دولار)، مقارنة بـ 3.6 مليار يوان صيني في الفترة نفسها من 2019.

أعلنت JD.com عن زيادة صافي إيرادات الشركة السنوي 29.3% إلى 745.8 مليار يوان صيني (114.3 مليار دولار) العام الماضي، مقابل عام 2019.