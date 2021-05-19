إسرائيل وأنفاق "حماس".. ضربات الـ100 كيلومتر

غارات إسرائيلية تضرب أكثر من 100 كيلومتر من مشروع أنفاق حركة حماس، في قطاع غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان تلقت "دوت الخليج الإخبارية" نسخة منه: "أغار سلاح الجو في الأيام الأخيرة على أهداف استراتيجية تحت أرضية تابعة لمنظمة حماس، تعد عمودا فقريا في نشاطاتها".

وأشار في هذا الصدد إلى أنه وجه ضربات "طالت أكثر من 100 كيلومتر لمشروع المترو الواقع من شمال قطاع غزة وحتى جنوبه".

وأوضح أن "المشروع عبارة عن شبكة من أنفاق متفرعة ومتصلة ببعضها عبر تقاطعات وممرات التفافية، استخدمتها حماس لدوافع تخريبية كتخزين الأسلحة والقذائف الصاروخية، واختباء ناشطيها وقيامهم بعمليات ضد دولة إسرائيل".

وبيّن أنه نفذ العملية على 5 مراحل، وجه خلالها سلاح الجو ضربات لحوالي 128 هدفًا، ثم 127، و33، فـ50 ثم 28 هدفا.

ونقل البيان عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، قوله: "استثمرت حماس في العقد الأخير أكثرية أموالها وقدراتها في حفر بنية تحتية للأنفاق متفرعة على امتداد قطاع غزة، حيث تم حفر مشروع واسع على شكل شبكة "مترو" - بدأ بفتحات منفردة حفرت في عمق الأرض واستخدمت كمخبأ لنشطاء حماس بعد إطلاق الصواريخ".

وأضاف: "بعدها، تم حفر ممرات وصلت الفتحات ببعضها البعض، وبذلك بدأت شبكة الأنفاق بالاتساع وتشعبت حتى أصبحت مترو أنفاق داخلية في مختلف أنحاء القطاع، وأمنت بالتالي مكانًا للاختباء والتدريبات والتنقل ونصب كمائن تقوم بها الخلايا الإرهابية".

ضربات اعتبر المتحدث الإسرائيلي أنها "أجبرت حماس على تغيير عقيدتها القتالية بحيث لا مكان آمن لنشطاء حماس فوق وتحت الأرض".

