زينة عكر وزيرة خارجية لبنان بالوكالة.. بلسم لتضميد ندوب "شربل"

أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن وزيرة الدفاع في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر، وافقت على تولي وزارة الخارجية بالوكالة، خلفا لشربل وهبة الذي أطاحت به تصريحاته المسيئة للسعودية ودول الخليج.

تطورٌ جاء بعد ساعات قليلة على إعلان وهبة تنحيه عن الوزارة، في أعقاب موجة غضب واستنكار طالت وهبة، على خلفية تصريحات له في حوار تلفزيوني، بُث الإثنين، أساء فيها للسعودية ودول مجلس التعاون الخليجي.

وحتى الساعة 1:08 بتوقيت جرينتش، لم يصدر بيان رسمي بشأن تعيين عكر في هذا المنصب، رغم أن وسائل الإعلام تناقلته نقلا عن مصادر مطلعة.

وكان الوزير اللبناني قد دخل في مشادة كلامية مع المحلل السياسي السعودي سلمان الأنصاري أثناء استضافتهما، الإثنين، على قناة "الحرة" الأمريكية، حيث وجه وهبة إساءات للسعودية، ووصف ضيفه بأنه من "أهل البدو".

وجاءت التصريحات المسيئة في معرض دفاع مستميت من وهبة عن حزب الله الإرهابي، ليخلص إلى الإساءة لدول الخليج بالقول: إن "بعض دول أهل المحبة والصداقة والأخوة، جلبت لنا (داعش) في سهل نينوى والأنبار وتدمر".

وقوبلت تصريحات وهبة بالاستنكار في لبنان من قوى سياسية وسلطات تنفيذية، حيث تبرأت منها رئاسة الجمهورية، وشجبتها رئاسة حكومة تصريف الأعمال، واتصل رئيس الوزراء المستقيل حسان دياب بالمعني، لاستيضاح ما ورد في التصريحات.

كما فجرت تصريحات الوزير موجة من الرفض والاستنكار شملت مختلف الفرقاء وسط إجماع على رفض الإساءة لدول الخليج والسعودية، قبل أن يقدم وهبة طلب إعفائه من مسؤولياته لكل من رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب.

ومع هذه الأنباء المتواترة حول تعيين زينة عكر وزيرة للخارجية بالوكالة، تسرد "دوت الخليج الإخبارية" في السطور التالية نبذة عنها.

من هي زينة عكر؟

هي أول وزيرة دفاع في العالم العربي، وهي أيضاً نائبة لرئيس مجلس الوزراء.

وتعتبر المساعد الرئيسي لرئيس البلاد ميشال عون في مجلس الوزراء وأقرب المقربين له، وتلعب الدور الذي كان يلعبه الوزير جبران باسيل بقيادة فريق عون.

وتعرضت عكر للعديد من الانتقادات بسبب الدور الكبير الذي تلعبه، وهي مؤثرة بجميع القرارات الحكومية، واتهمها الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري بأنها ترأس مجلس الوزراء بطريقة مخفية.

وزينة عكر قليلة الإطلالات الإعلامية، ولم تكن معروفة في الوسط السياسي اللبناني قبل ترشيحها من قبل عون ورئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل لتوّلي وزارة حساسة كوزارة الدفاع.

والوزيرة زوجة لجواد عدرا السني، الذي رشّح سابقا لمنصب وزاري وتداول اسمه لرئاسة الحكومة، ويشغل أيضا مدير عام شركة "الدولية للمعلومات"، وهي واحدة من أبرز الشركات المتخصصة باستطلاعات الرأي في لبنان.

وتدير زينة مع زوجها الشركة، ودارا للنشر، وتصدر الشركة مجلة "الشهرية" المتخصصة، كما أنشأت معه متحف "نابو" في منطقة الهري الشمالية.