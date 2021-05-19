6 قتلى في مواجهات بين الأمن وعناصر قبلية بالصومال

6 قتلى، بينهم مسؤولون محليون، قضوا في مواجهات بين قوات الأمن الصومالي وعناصر قبلية، في ولاية هيرشبيلي.

وفي تصريحات متفرقة لـ"دوت الخليج الإخبارية"، قالت مصادر أمنية صومالية، إن 6 أشخاص قتلوا، وأصيب 10 آخرون على الأقل، في الاشتباكات التي جرت في مدينة جوهر عاصمة الولاية.

وأوضحت المصادر أن المواجهات جاءت بعد شن عناصر تسمى "معاويصلي" هجوما على نقطة أمنية بالمدينة.

ووفق المصادر نفسها، فإن من بين القتلى الستة، مسؤولون مقربون من رئيس ولاية هيرشبيلي، منهم مساعده الخاص علي أحمد غوداد ، دون تفاصيل أكثر.

وخلال الاشتباكات، استخدم الطرفان أنواعا مختلفة من الأسلحة الخفيفة والثقيلة، فيما لا يزال الوضع متوترا حتى الآن، لكن القوات الفيدرالية ساندت الأمن ونجحت بدفع المسلحين إلى خارج المدينة.

وبحسب المصادر، تعود أسباب المواجهات إلى اعتقال قائد "معاويصلي"، يوسف معلم دوفارو، قبل 5 أيام، إضافة إلى 4 من حراسه الشخصيين، وذلك عقب خلاف مع الإدارة المحلية عقب بدء جمع أموال من النقل العام.

و"معاويصلي" هي عناصر عشائرية مناطقية تأسست قبل نحو 4 سنوات وتقاتل ضد حركة "الشباب" المرتبطة بتنظيم القاعدة في محافظتي شبيلى الوسطى وهيران، وجُل أفرادها من الرعاة والمزارعين الذين تعرضوا لاعتداءات واستغلال من قبل الحركة الإرهابية.

وتأتي المواجهات بعد أيام قليلة من عصيان عسكري نفذته، الأحد الماضي، قوات الشرطة الصومالية الخاصة المتمركزة في مدينة جوهر، للمطالبة بالعودة إلى العاصمة مقديشو.

وبحسب وسائل إعلام صومالية، طالبت القوات بإعادتها إلى العاصمة مقديشو بعد مهتمها التي بدأت في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، لتأمين الانتخابات المحلية للولاية.