بايدن يخبر نتنياهو بضرورة إيجاد طريق لوقف إطلاق النار

قال البيت الأبيض، الأربعاء، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أخبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه "يتوقع خفض التصعيد بشكل كبير اليوم".

وأضاف البيت الأبيض أن بايدن أخبر كذلك رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه يريد إيجاد طريق لوقف إطلاق النار.



وشنت الطائرات الإسرائيلية، مساء الثلاثاء، ما يقرب من 40 غارة على جنوب قطاع غزة خلال دقائق، فيما سُجل ارتفاع في عدد القتلى.

وقال سكان محليون لـ"دوت الخليج الإخبارية": "إن سربا من الطائرات الإسرائيلية شارك في القصف، وشن غارات متزامنة على عدة أحياء في أرجاء المدينة تركزت على أراضٍ زراعية".



ولليوم العاشر على التوالي، يتواصل التصعيد في الأراضي الفلسطينية، إثر شن إسرائيل عشرات الغارات بشكل يومي على غزة، وإطلاق الفصائل الفلسطينية صواريخ تخطى عددها الـ2000 صاروخ حتى اليوم الإثنين.