"بدون تقدم".. اختتام الجولة الـ4 من محادثات فيينا حول نووي إيران

أعلن إنريك مورا ممثل الاتحاد الأوروبي في مفاوضات فيينا، الأربعاء، اختتام الجولة الرابعة من المحادثات النووية الإيرانية.

وأوضح ممثل الاتحاد الأوروبي في مفاوضات فيينا، أن الجولة الرابعة كانت بناءة لكن لا تزال هناك بعض الأمور بحاجة للعمل؛ (في تلميح لفشل التوصل لاتفاق في المفاوضات).



وقال إنريك مورا، واثقون من إمكانية الوصول لاتفاق نهائي لإحياء الاتفاق النووي.

من جانبه قال مبعوث روسيا للمحادثات النووية الإيرانية، إن المفاوضين يشعرون بحدوث تقدم وإن اتفاقا أصبح "في المتناول".

وأضاف ميخائيل أوليانوف، سفير روسيا لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، على تويتر إنه يأمل أن تكون الجولة الخامسة من المفاوضات، والتي ستُستأنف منتصف الأسبوع المقبل، هي الأخيرة



وتهدف هذه المباحثات إلى إحياء كلي لـ"خطة العمل الشاملة المشتركة"، التسمية الرسمية للاتفاق النووي، المبرم في 2015 لمنع طهران من حيازة القنبلة الذرية والذي انسحب منه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في 2018.

