اللجنة العليا للأخوة الإنسانية تطالب باحترام الأماكن المقدسة بفلسطين

طالبت اللجنة العليا للأخوة الإنسانية، الأربعاء، المجتمع الدولي بتكثيف الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار وإحلال سلام دائم وعادل بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وقال بيان صادر عن اللجنة العليا للأخوة الإنسانية: "نتابع بقلق بالغ الأحداث الجارية بين الفلسطينيين والإسرائيليين والتي تسببت في الكثير من الدمار والمعاناة".
وأكد البيان أن قتل المدنيين الأبرياء كبارا كانوا أم أطفالا غير مقبول ولا مبرر له.
وحثت اللجنة على الالتزام بالقانون الدولي وحماية حقوق الإنسان والسير في طريق السلام والتعايش والأخوة الإنسانية، وليس الأعمال الاستفزازية أو الكراهية أو الحرب.
ودعت إلى احترام الأماكن المقدسة والابتعاد عن تعريضها لأي أعمال عنف تحت أي مبرر.
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