"ميركل حزينة".. "سرقة أدبية" تدفع وزيرة ألمانية للاستقالة

قدمت وزيرة الأسرة الألمانية، فرانسيسكا جيفي، الأربعاء، استقالتها من منصبها بسبب شبهات حول سرقة أدبية في أطروحتها للدكتوراه.

والوزيرة التي تعتزم البقاء مرشحة الحزب الاشتراكي الديمقراطي للانتخابات المحلية في برلين المقررة في سبتمبر/ أيلول، حيث تريد شغل منصب رئيسة بلدية العاصمة، سلمت استقالتها خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم.



وردت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على خطاب استقالة الوزيرة: "أقبل هذا القرار الذي أكن له أشد الاحترام لكن الأسف الشديد أيضا"، وشكرت غيفي "من كل قلبها" على "التعاون الجيد جدا" ضمن الائتلاف الحاكم.

ومن المقرر أن تتولى وزيرة العدل، كريستين لامبريشت، منصب وزيرة الأسرة إلى حين موعد الانتخابات التشريعية في 26 سبتمبر/ أيلول، كما أعلن الحزب الاشتراكي الديموقراطي.

وتلقي قضية سرقة مقاطع فكرية في أطروحة الدكتوراه بثقلها على جيفي منذ 2019، وهي وزيرة تحظى بشعبية ونشأت في ألمانيا الشرقية سابقا مثل المستشارة ميركل، وانضمت إلى الحكومة الائتلافية بين المحافظين والاجتماعيين الديموقراطيين في 2018.

وقالت الوزيرة في بيان "لقد ظهر حديث مجددا في الأيام الماضية بشأن أطروحتي (للدكتوراه) التي تعود إلى عام 2010".

وبعد أن أكدت مجددا أنها كتبت أطروحتها "بكل نية حسنة" رغم أن التحقق من عملها لم يكتمل بعد، قررت مغادرة منصبها كوزيرة.

وأوضحت أن الحزب الاشتراكي الديموقراطي، وسكان برلين "يمكنهم الاعتماد علي"، في إشارة إلى ترشيحها لمنصب رئيسة بلدية العاصمة. فيما أكد الحزب مجددا ثقته بها.

وكانت منصة "فرونيبلاغ ويكي" غير الحكومية، اتهمت جيفي بأنها سرقت قسما من أطروحتها في العلوم السياسية التي قدمتها أمام جامعة برلين الحرة.

لكن يبدو أن الأزمة لم تقف عند استقالتها مع منصبها الوزاري، إذ لا تزال الانتقادات تطال جيفي.

وكتبت مجلة دير شبيجل الألمانية: "استقالت جيفي من منصبها وتضع مصيرها السياسي في أيدي ناخبي برلين"، مضيفة "ليس من المستبعد أن يغفر لها هؤلاء الناخبين في الخريف".

وتابعت "نحن نشهد للتو خدعة سحرية سياسية رائعة"، موضحة "عند كتابة أطروحة الدكتوراه، عملت فرانشيسكا جيفي على الأقل بشكل غير لائق، وربما خدعت الجامعة عن قصد، ومع ذلك، فإنها تمتلك الجراءة لتقديم نفسها على أنها سياسية جديرة بالثقة تمامًا وتتمتع بالنزاهة وتخوض انتخابات جديدة".