أمريكا تعلق على مشروع قرار فرنسي حول غزة

قالت البعثة الدبلوماسية الأمريكية بالأمم المتحدة إن واشنطن "لن تدعم الخطوات التي تقوض جهود وقف التصعيد" في النزاع الإسرائيلي الفلسطيني

التصريحات الأمريكية جاءت ردا على مشروع قرار فرنسي في مجلس الأمن يدعو إلى وقف المواجهات.



وقالت متحدثة باسم البعثة الأمريكية، إنه:"كنا واضحين في أننا نركز على الجهود الدبلوماسية المكثفة الجارية لإنهاء العنف .. وأننا لن ندعم الخطوات التي نعتبر أنها تقوض الجهود الرامية إلى وقف التصعيد".

من جانبه قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، إنه يأمل في أن يوافق مجلس الأمن الدولي على قرار يدعو لوقف إطلاق النار، وإن هناك مباحثات جارية لإقناع واشنطن.

وأبلغ لو دريان لجنة برلمانية بأن هناك فرصة في النجاح لكنه أضاف "لم يتم الأمر بعد".



وأمس الثلاثاء، قدّمت فرنسا بالتنسيق مع مصر والأردن، مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي يدعو إلى وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وغزّة ويلقى تأييد الصين وروسيا.



وتأتي هذه التطورات بينما سيتوجه وزراء خارجية عدد من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى الجمعية العامة ليشاركوا، غدا الخميس، في نقاش عاجل حول النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين.

وشنت الطائرات الإسرائيلية، مساء الثلاثاء، ما يقرب من 40 غارة على جنوب قطاع غزة خلال دقائق، فيما سُجل ارتفاع في عدد القتلى.

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، قال البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أخبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه "يتوقع خفض التصعيد بشكل كبير اليوم".

وأضاف البيت الأبيض أن بايدن أخبر كذلك رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه يريد إيجاد طريق لوقف إطلاق النار.