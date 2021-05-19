لصد "قوارب مفخخة".. تدريب مصري-إيطالي بـ"المتوسط"

نفذت القوات البحرية المصرية ونظيرتها الإيطالية تدريبأ بحرياً عابراً، الأربعاء، في البحر المتوسط، تضمن محاكاة لمواجهة "قوارب مفخخة".

وجرى التدريب بمشاركة الفرقاطة المصرية "الجلالة" والفرقاطة الإيطالية (ITS Carlo Margottini) عقب إنتهاء زيارة الأخيرة لميناء الإسكندرية.

ووفق بيان للمتحدث العسكري المصري، فإن هذا التدريب "يأتي استمرارا للتدريبات المشتركة التي تجريها القوات البحرية المصرية مع الدول الصديقة".

وذكر البيان "تضمن التدريب العابر تنفيذ عدد من الأنشطة التدريبية المختلفة، وأبرزها؛ التدريب على مواجهة العدائيات غير النمطية أثناء المغادرة من الميناء".





وأضاف:"نفذ الجانبان سيناريو مواجهة لنشات "قوارب صغيرة" سريعة مفخخة"، مضيفا "وتدربا على أسلوب تنفيذ عملية اعتراض بحرى لسفينة مشبوهة في ظل القيود المفروضة نتيجة تفشى فيروس كورونا المستجد، وكذلك تشكيلات الإبحار المختلفة، والتي أظهرت مدى قدرة الوحدات البحرية المشتركة على تنفيذ مهامها بدقة وإتقان".

ويعد هذا التدريب هو الأول من نوعه الذي يشهد مشاركة الفرقاطة المصرية (الجلالة) المجهزة بأحدث الأنظمة القتالية والتكنولوجية العالمية، والتي انضمت حديثا للقوات البحرية المصرية.