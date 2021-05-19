فيديو.. هل جربت استخدام السيارة في لضم الخيط بالإبرة؟

إذا كنت من أولئك الذين يفاخرون بدقتهم في التصويب على أشياء دقيقة، فعليك أن تشاهد هذا الفيديو لمعرفة حقيقة مستواك.

صحيفة "صن" البريطانية نشرت هذا الفيديو على صفحتها الرسمية بموقع "تويتر"، وأثار ردود فعل كبيرة.

في هذا الفيديو يظهر رجل ينجح في استخدام سيارته في لضم الخيط داخل فتحة إبرة الخياطة، بشكل مدهش، وفي وقت قياسي.





ولم يصدق البعض ما شاهدوه في هذا الفيديو، لدرجة أنهم شككوا في صحته. بينما ادعى آخرون أنه تم تصويره بطريقة التصوير العكسي، أي تم إدخال الخيط في الإبرة أولا، ثم إلصاق بكرة الخيط في السيارة، ثم سير السيارة لتخرج الخيط من الإبرة. وما ان يتم تشغيل ذلك بصورة عكسية، سيبدو الأمر وكأنه تصوير لعملية لضم الخيط في الإبرة، وليس إخراج الخيط من الإبرة.

في المقابل، علق أحدهم متسائلا: ولماذا أفكر أصلا في استخدام السيارة في لضم الخيط بإبرة الخياطة؟!