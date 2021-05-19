صناديق الثروة السيادية تتسابق على اكتناز هذه الأصول

تسابقت صناديق الثروة السيادية على شراء الأسهم، والسندات الأمريكية، في الربع الأول من 2021، لتسجل أكبر تدفقات في 16 عاما.

وأظهرت بيانات من "إي.فستمنت"، أن صناديق الثروة السيادية تدافعت لشراء الأسهم والسندات الأمريكية في الربع الأول من العام، مع تدفقات هي الأكبر في 16 عاما على الأقل.

25.4 مليار دولار تدفقات

وحسب رويترز، أفادت البيانات أن تدفقات صافية بلغت 25.4 مليار دولار انهالت على صناديق الأسهم والسندات، وهو أكبر تدفق منذ 2005 على الأقل.

وقفزت الأسهم الأمريكية إلى مستويات قياسية خلال الربع الأول من العام مع اكتساب التعافي الاقتصادي من جائحة فيروس كورونا زخما، لكن كانت هناك أيضا عوائق إذ قفزت عائدات السندات الحكومية بفعل تغير توقعات نمو الاقتصاد والتضخم بعد تحفيز حكومي و تيسير نقدي.

واجتذبت صناديق الأسهم الأمريكية 20.7 مليار دولار في الربع الأول من العام، وهو الأعلى منذ عام 2005 على الأقل، مع زيادة شهية جميع المستثمرين للمخاطرة بفضل التيسير الشديد للسياسة النقدية.

صندوق الاستثمارات السعودي

وكان إفصاح تنظيمي أمريكي أفاد الإثنين الماضي، أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي زاد حيازته من الأسهم الأمريكية إلى 15.4 مليار دولار في الربع الأول من العام، من حوالي 12.8 مليار في نهاية 2020.

وقالت راشيل زيمبا في مركز الأمن الأمريكي الجديد للبحوث "أظن أن هذا تقوده بعض عمليات إعادة التوزيع للمحافظ، وبعض الخفض في السحوبات بسبب انفراجة كوفيد، وليس الكثير من رأس المال الجديد".

وأضافت "في مجلس التعاون الخليجي، كان الأمر المهم هو استقرار الحسابات الخارجية مع ارتفاع أسعار النفط، والذي أدى بوجه عام لخفض السحب من الصناديق السيادية".

5 مليار تدفقات للسندات

وأظهرت بيانات "إي.فستمنت" أيضا تحرك المستثمرين إلى إدارة محافظ السندات. وبلغ صافي التدفقات على أدوات الدخل الثابت 9.9 مليار دولار، منها 5.2 مليار في السندات الأمريكية، مسجلة تدفقات قوية للربع الثالث على التوالي وأكبر تدفقات منذ 2005 على الأقل.

وكان هناك طلب على سندات الخزانة الأمريكية المحمية من التضخم مما يشير إلى أن المستثمرين السياديين يتوقعون أن يشدد مجلس الاحتياطي الاتحادي السياسة النقدية.

ووصل صافي التدفقات على هذه السندات إلى 2.2 مليار دولار، وهو الأكبر في 16 عاما على الأقل بما يزيد عن المثلين.

وجذبت أدوات الدخل الثابت في الأسواق الناشئة مبلغا صافيا 3.5 مليار دولار، وهي أيضا أكبر تدفقات صافية منذ عام 2005 على الأقل.

أكبر نمو منذ 16 عاما

ونما الاقتصاد الأمريكي بمعدل سنوي بلغ 6.4٪ في الربع الأول من هذا العام، وهي ثاني أسرع وتيرة لنمو الناتج المحلي الإجمالي منذ الربع الثالث من عام 2003 وبعد نمو بلغ 4.3% في الربع 2020.

ويتوقع معظم الخبراء الاقتصاديين نموا يزيد على 10% للناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني من 2021، وهو ما سيجعل أكبر اقتصاد في العالم يحقق نموا لا يقل عن 7% للعام بكامله، مما سيكون أسرع نمو منذ عام 1984.

وانكمش اقتصاد الولايات المتحدة بنسبة 3.5% في 2020، وهو أسوأ أداء له في 74 عاما.

وفي مارس/آذار الماضي، وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن على حزمة التحفيز الاقتصادي البالغة 1.9 تريليون دولار ودخلت حيز التنفيذ، وذلك في ذكرى مرور عام على بدء الإغلاق الشامل في الولايات المتحدة لاحتواء جائحة فيروس كورونا.