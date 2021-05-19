بالتزامن مع محاكمته بإيطاليا.. تدهو صحة برلوسكوني

أعلنت مدعية عامة في ميلانو أن الرئيس الأسبق للحكومة الإيطالية سيلفيو برلسكوني، تدهورت حالته الصحية.

ودخل برلسكوني المستشفى مرات عدة في الأشهر الأخيرة لا سيما بسبب مضاعفات إصابته بفيروس كورونا، يعاني من المرض الشديد.



وقالت تيتسانا سيسيليانو، نائبة المدعي العام المسؤول عن توجيه الاتّهام في القضية المُلاحق فيها الرجل الثمانيني بتهمة التأثير على شهود، "نعتقد بدون تحفظ أن برلوسكوني يعاني من مرض شديد".

وطلبت من المحكمة تعليق الإجراءات القضائية بحق برلسكوني ومتابعتها بحقّ المتهمين الآخرين، ومن المقرر أن تصدر المحكمة قرارها في 26 مايو/أيار.

قال أحد محامي برلسكوني إنه يخضع لمراقبة طبية متواصلة ويتلقى "العلاج في المنزل".

وكان برلسكوني (84 عاما) غادر أحد مستشفيات ميلانو السبت بعد أن دخله في وقت سابق من الأسبوع بسبب مضاعفات إصابته بفيروس كورونا العام الماضي.



ونقل المسؤول السياسي السابق إلى المستشفى لأول مرة بعد إصابته في سبتمبر/أيلول ومعاناته من التهاب في الرئة.

وأُدخل برلسكوني مرارا إلى المستشفى في الأشهر الأخيرة، وهو خضع في العام 2016 لعملية القلب المفتوح.