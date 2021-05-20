ترصد "دوت الخليج الإخبارية" أبرز الأحداث في قطاع السيارات الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة إلى القارئ تغطي أحداث القطاع المهمة. شهدت صناعة السيارات عبر تاريخها مجموعة متميزة من الماركات التي كان لأفلام هوليوود الفضل الأول في شهرتها الواسعة. عرف مضمار Nürburgring، كأشهر حلبات السباق المخصصة لاختبار السيارات في العالم، وتكتسب السيارات الحديثة سمعة طيبة من نجاحها به. كغيرها من نجوم هوليوود الكبار، امتلكت النجمة الأمريكية الراحلة مارلين مونرو مجموعة متميزة من السيارات من حقبة الخمسينيات. كان طراز SL من أنجح السيارات التي قدمتها ماركة مرسيدس عبر تاريخها وأحد أكثرها تميزا، لتصميم أبوابه الاستثنائي. منحت الصين طراز فولكسفاجن باسات قبلة الحياة بالإقبال عليه رغم خفوته عالميا، ما حدا بالشركة الألمانية طرح النسخة الأحدث هناك أولا.



عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موجز "دوت الخليج الإخبارية" للسيارات.. وحوش الـ7 دقائق وأسطول مارلين مونرو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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