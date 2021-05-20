ترصد "دوت الخليج الإخبارية" أبرز الأحداث في مجال التكنولوجيا على مدار الساعة، وسط تغطيات للقطاع على الصعيدين الإقليمي والدولي.
تتواصل فصول النزاع بين شركة أبل وإبيك جيمز في ساحة القضاء، بعد أن وجهت الأخيرة اتهامات إلى مصنعة آيفون بالاحتكار.
أطلقت شركة جوجل (عملاق التكنولوجيا الأمريكي) التحديث الجديد لنظام "Android 12أندرويد 12"، في أول مؤتمر للمطورين منذ بداية جائحة كورونا.
أطلقت شركة ألدوكيوب (Alldocube) الحاسوب اللوحي iPlay 40 الجديد المجهز بمودم LTE وبطاقتي SIM.
احتدم الصراع بين عمالقة التكنولوجيا لتقديم تطبيقات التراسل، لتطلق مايكروسوفت الإصدار الشخصي من تيمز المنافس القوي لواتساب.
شركة آسوس قامت بإطلاق هاتفها الجديد آسوس ZenFone 8 و أسوس ZenFone 8 Flip بمواصفات جديدة ومميزة وسهلة في الاستخدام.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موجز "دوت الخليج الإخبارية" للتكنولوجيا.. محاكمة أبل وإطلاق Android 12 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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