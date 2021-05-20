صراع صيني تايواني في ملعب الشاشات.. لينوفو تواجه "EOC"

تشتعل المنافسة بين شركات إنتاج شاشات الألعاب، وتأتي أحدث الإصدارات من شركة لينوفو الصينية في مواجهة منتجات شركة إيه أو سي التايوانية.

وأطلقت شركة لينوفو الشاشة Legion Y25g-30 الجديدة، التي تهدف لتلبية متطلبات عشاق الألعاب.



لينوفو الصينية

وأوضحت الشركة الصينية أن الشاشة الجديدة تأتي بقياس 24.5 بوصة وبدقة وضوح 1920 × 1080 بيكسل، بينما يبلغ معدل تحديث الصورة 360 هرتز، كما تدعم الشاشة تقنيات G-Sync وNvidia Reflex.





ويبلغ زمن الاستجابة واحد مللي ثانية، بينما تبلغ درجة السطوع 400 قنديلة/م2، أما نسبة التباين فتبلغ 1000: 1، في حين يتم تغطية نطاق الألوان sRGB بأكثر من 99%.

ويمكن ضبط ارتفاع الشاشة Legion Y25g-30 بمقدار 130 ملم، وإمالتها وتدويرها.

وتم تثبيت محور USB من النوع C مع ثلاثة منافذ USB 3.2 Gen A ومنفذ واحد من النوع Type C. وتدعم الشاشة منفذي HDMI 2.0 و DisplayPort 1.4، وهناك أيضا خيار توصيل ميكروفون وسماعات رأس.

"إيه أو سي" التايوانية

أطلقت شركة "إيه أو سي" شاشتها Agon AG324UX الجديدة، التي تخاطب عشاق الألعاب.

وأوضحت الشركة التايوانية أن الشاشة الجديدة تمتاز بدقة الوضوح 4K ومنفذ HDMI 2.1 ومعدل تنشيط صورة يبلغ 144 هرتز، وتتناسب بشكل مثالي مع أجهزة الألعاب سوني بلاي ستيشن 5 ومايكروسوفت إكس بوكس Series X، كما يمكن استعمالها مع أجهزة اللاب توب من خلال منفذ USB-C مع وظيفة Power Delivery.

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية على لوحة IPS قياس 31.5 بوصة وبدقة وضوح 3840 x 2160 بيكسل مع معدل تنشيط صورة يبلع 144 هرتز مع دعم تقنية Adaptive Sync وتقنية AMD FreeSync.





وتروج الشركة التايوانية لشاشة الألعاب الجديدة من خلال زمن استجابة يبلغ واحد مللي ثانية وتغطية نطاق الألوان DCI-P3 بنسبة 95.

وتمتاز شاشة الألعاب Agon AG324UX الجديدة بدرجة سطوع تبلغ 350 نيت، مع دعم شهادة VESA DisplayHDR 400، مع توافر اثنين من سماعات الستريو بقدرة 8 واط مع حامل يمكن تعديل وضعه من حيث الارتفاع والإمالة والتدوير.

وتشتمل شاشة إيه أو سي الجديدة على العديد من منافذ التوصيل مثل منفذ HDMI 2.1 لتوصيل جهاز الألعاب سوني بلاي ستيشن 5 أو مايكروسوفت إكس بوكس Series X.

ويمكن توصيل الحواسيب عن طريق منفذ DisplayPort 1.4 ومنفذ USB-C، الذي يتيح إمكانية توصيل أجهزة اللاب توب مع وظيفة شحنها أيضا بقدرة تصل إلى 90 واطا، بالإضافة إلى محور USB 3.0 المدمج، الذي يضم 4 منافذ.