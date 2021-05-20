استقالة شجاعة من رئيس الشركة المالكة لـ"تيك توك": لا أملك صفات القائد

أعلن تشانغ يي مين رئيس مجموعة "بايتدانس" الصينية المالكة لتطبيق "تيك توك"، والمشارك في تأسيسها الخميس استقالته من منصبه.

وقال تشانغ يي مين: أريد التفرغ إلى "الإستراتيجية طويلة الأمد" للمجموعة كما أنى لا أملك الصفات المطلوبة من القائد المثالي.



واحتل جانغ ييمينغ المرتبة التاسعة بين أثرى أثرياء الصين العام الماضي مع ثروة مقدّرة بـ36 مليار دولار، وفق تصنيف "فوربس".

وفي رسالة وجهها إلى موظفي المجموعة، قال تشانغ إنه يريد التفرغ إلى "الإستراتيجية طويلة الأمد" للمجموعة.

وكتب في الرسالة ذات النبرة غير الاعتيادية لدى رؤساء الشركات الصينيين "في الواقع، لا أملك الصفات المطلوبة من القائد المثالي، لست اجتماعيا جدا وأفضل الأنشطة الفردية مثل تصفح الإنترنت والقراءة والاستماع إلى الموسيقى والاسترسال للأحلام بما يمكن أن يحصل".

ويسلّم تشانغ المولود سنة 1983، مهامه إلى ليانغ روبو المشارك أيضا في تأسيس "بايتدانس" والذي يشغل حاليا منصب مدير الموارد البشرية، وسيلتزم الشريكان مرحلة انتقالية خلال الأشهر الستة المقبلة.

وفرضت بكين غرامات على 12 شركة في القطاع الرقمي، بينها "بايتدانس"، في آذار/مارس بتهمة عدم احترام قواعد المنافسة.

وشارك تشانغ سنة 2012 في بكين بتأسيس "بايتدانس" التي طوّرت تطبيق "تيك توك" الرائج بقوة لدى المراهقين حول العالم والذي بات يضم مليار مستخدم.

وواجه التطبيق المنتشر على نطاق واسع في الولايات المتحدة، حملات قوية من إدارة دونالد ترامب بشبهة استخدامها كأداة تجسس لحساب بكين.

وقد نفت "بايتدانس" هذه الاتهامات مبدية التصميم على مواجهة الضغوط الأميركية.

كما مُنع تطبيق "تيك توك" في الهند في حزيران/يونيو الفائت بمبرر الدفاع عن الأمن القومي.

وتوظف مجموعة "بايتدانس" أكثر من 60 ألف شخص في ثلاثين بلدا.

كما أعلن تشانغ العام الفائت توظيف 40 ألف شخص إضافي.