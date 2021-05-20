المركزي اللبناني يطلق نظاما جديدا لصرف العملات الأجنبية.. بكم يبيع الدولار؟

يطلق لبنان الذي انهارت عملته بفعل أزمة مالية برنامجا للحصول على الدولارات عبر البنوك بسعر مماثل للمستويات بالسوق غير الرسمي.

كان الرئيس ميشال عون قد قال في مارس الماضي إنه من المقرر السماح للبنوك بإجراء المعاملات بأسعار السوق، لكن البنك المركزي لم يصدر آليات لنظام الصرف إلا في الأسابيع الماضية.



وقال البنك المركزي في بيان اليوم الخميس إن اللبنانيين الذين يريدون الحصول على دولارات يمكنهم التسجيل لشراء العملة الأمريكية بسعر 12 ألف ليرة للدولار من البنوك المشاركة في الفترة من 21 إلى 25 مايو/ أيار.

وقال إنهم سيحصلون على الدولارات في 27 مايو.

ولم يذكر ما إذا كان العملاء سيتمكنون في المستقبل أيضا من استخدام منصة "الصيرفة" الجديدة للبنك المركزي للحصول على الليرة اللبنانية عند بيع الدولار بسعر مماثل.

كانت الليرة اللبنانية يجري تداولها بحرية في البنوك والمتاجر وأماكن أخرى عند 1500 مقابل الدولار قبل أن تضرب الاقتصاد أزمة ديون في أواخر 2019. ومنذ ذلك الحين، انخفض سعر الصرف في الشارع، إذ بلغ نحو 12800 اليوم. وتواجه البنوك حدودا على الأسعار التي تستخدمها، مع السماح ببعض العمليات عند 3900.

أسقطت الأزمة شريحة واسعة من المواطنين في براثن الفقر، ويواجه اللبنانيون، وكثير منهم يمتلكون مدخرات في حسابات دولارية، قيودا على الحصول على العملات الأجنبية، إلى جانب قيود على كل من عمليات السحب والسعر المعروض بالمصارف.

وفقدت الليرة اللبنانية نحو 90% من قيمتها، منذ بدء الأزمة المالية في أواخر عام 2019، واستمرار تعثر تشكيل الحكومة، رغم مرور 5 أشهر على تكليف سعد الحريري لتأليفها.

سعر الدولار في لبنان

قفز سعر الدولار الأمريكي مقابل الليرة اللبنانية، اليوم الخميس 20 مايو 2021، في السوق السوداء، واستقر في البنوك.

وزاد الدولار 150 ليرة كاملة مقابل العملة اللبنانية في السوق السوداء.

البنوك

وحددت البنوك اللبنانية سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين قبل فترة، ومعمول به حتى اليوم.

شركات الصرافة

وثبتت نقابة الصرافين في لبنان تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين سعر 3850 ليرة للشراء، و3900 ليرة، للبيع كحد أقصى.