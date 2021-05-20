سعر بيتكوين في مصر اليوم الخميس 20 مايو 2021

قفز سعر عملة "بيتكوين" الرقمية المشفرة في مصر، اليوم الخميس 20 مايو 2021، بالتزامن مع صعودها عالميا بنسبة 23.35%.

وارتفع سعر "بيتكوين" في مصر، اليوم الخميس، إلى نحو 661.506 ألف جنيه مصري، مقابل 579.423 ألف جنيه، أمس.

وانخفض سعر سيدة العملات الرقمية عالميا، خلال تعاملات الخميس، بنسبة 23.35% إلى نحو 42.216 ألف دولار، وفقا لموقع كوين ديسك.

وسعر العملة المشفرة الأولى في العالم يتغير كل دقيقة، والمسجل حاليا تم رصده لحظة كتابة التقرير الساعة 2.07 بتوقيت جرينتش.

وخلال تعاملات الخميس، في البورصات العالمية، بلغ حجم التداولات للعملة المشفرة الأولى نحو 142.10 مليار دولار.

ولا يوجد في مصر تعاملات رسمية بعملة بيتكوين، كون الدولة تمنع الاستثمار فيها.

وتنص المادة (206) من قانون البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، على حظر إصدار العُملات المشفرة أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها.

ويرى البنك المركزي المصري أن بيتكوين يَغلُب عليها عدم الاستقرار والتذبذب الشديد في قيمة أسعارها نتيجة للمضاربات العالمية غير المُرَاقَبَة التي تتم عليها.

ويقول البنك إن الاستثمار في بيتكوين مخاطرة، وينذر باحتمالية الخسارة المفاجئة لقيمتها نتيجة عدم إصدارها من أي بنك مركزي أو أي سُلطة إصدار مركزية رسمية.

ويوضح أن تلك العملات ليس لها أصول مادية ملموسة، ولا تخضع لإشراف أي جهة رقابية على مستوى العالم؛ وبالتالي فإنها تفتقر إلى الضمان والدعم الحكومي الرسمي، الذي تتمتع به العُملات الرسمية الصادرة عن البنوك المركزية.