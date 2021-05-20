هدوء حذر في غزة قبيل بدء وقف إطلاق النار

تسود حالة من الهدوء الحذر في غزة قبل ساعات من دخول وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية الذي تم الإعلان عنه حيز التنفيذ.

إعلان وقف إطلاق النار الذي تم الإعلان عنه مساء الخميس، جاء بعد جولة تصعيد هي الأعنف منذ الحرب الماضية بين الطرفين في 2014، حيث مازالت الطائرات الإسرائيلية تحلق في سماء القطاع.



ووافق المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي المصغر (الكابينت)، مساء الخميس، على وقف إطلاق النار في غزة، يبدأ في الثانية فجر الجمعة بتوقيت فلسطين.

وقالت الهيئة العامة للبث الإسرائيلي "وافق الكابينت على وقف إطلاق النار في غزة".

وأصدر مكتب رئيس الوزراء بيانا جاء فيه، أن الكابينت صادق بالإجماع على قبول المقترح المصري لوقف اطلاق النار من قبل الطرفين وبدون أية شروط، لكن ألمح إلى أن الواقع على الأرض هو الذي سيحدد استمرار المعركة من عدمه.

من جهة أخرى، ذكرت وكالة "رويترز" أن حركة حماس الفلسطينية أعلنت من جانبها التوصل لوقف إطلاق نار "متبادل ومتزامن" مع إسرائيل بداية من الساعة 2 فجر يوم الجمعة.

وقال طاهر النونو المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس في تصريح تلقت "دوت الخليج الإخبارية" نسخة منه: "تم إبلاغنا من الأشقاء في مصر أنه تم التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بشكل متبادل ومتزامن في قطاع غزة يبدأ الساعة ٢ فجر الجمعة ٢١ مايو ٢٠٢١ ".

وأضاف، الفصائل الفلسطينية سوف تلتزم بهذا الاتفاق ما التزمت به إسرائيل.

ومن جانبها، أكدت حركة الجهاد الإسلامي والجبهة الديمقراطية والشعبية تبلغها رسميا بالاتفاق.

وجاء في بيان رسمي، تناولته وسائل إعلام محلية بغزة "برعاية مصرية، جرى التوصل لاتفاق لوقف إطلاق نار "متبادل ومتزامن" في قطاع غزة؛ اعتبارا من الساعة 2 فجر الجمعة

وكشف البيان أن القاهرة ستوفد وفدين أمنيين لتل أبيب والأراضي الفلسطينية؛ لمتابعة إجراءات التنفيذ والاتفاق على الإجراءات اللاحقة التي من شأنها الحفاظ على استقرار الأوضاع بصورة دائمة.

من جهته، قال عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي الدكتور محمد الهندي: نحن منذ يومين أبلغنا المصريين نحن لا نستجدي هدنة، ونحن طرحنا وقف إطلاق نار متزامن، والتصعيد بدأ في القدس وينتهي في القدس.

ومساء الخميس، أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة الهجوم الإسرائيلي إلى 232 قتيلا، بينهم 65 طفلاً و39 سيدة، إضافة إلى 1900 إصابة بجراح مختلفة.

في السياق، أبقت 299 صاروخا أطلقها فلسطينيون من قطاع غزة، نهار الخميس، صافرات الإنذار تدوي دون توقف في جنوبي إسرائيل.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان تلقته "دوت الخليج الإخبارية" إنها منذ صباح الخميس "تم التعرف على 299 عملية إطلاق صاروخي من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية".

وأضاف أن 42 صاروخا سقطت في قطاع غزة بعد أن لم تنجح في اجتياز حدود القطاع، في حين أن مقاتلات الدفاع الجوي اعترضت حوالي 90٪ من عمليات الإطلاق خلال النهار.