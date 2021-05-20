نتنياهو: الواقع على الأرض سيحدد استمرار المعركة

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي المصادقة على مقترح مصري لوقف إطلاق النار في غزة، مشيرا إلى أن الواقع على الأرض سيحدد استمرار المعركة.

وقال المكتب، في بيان تلقت "دوت الخليج الإخبارية" نسخة منه: "انعقد المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) هذا المساء وقبل بالإجماع بتوصية قادة الأجهزة الأمنية جميعا، بمن فيهم رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي ورئيس الشاباك ورئيس الموساد ورئيس هيئة الأمن القومي، بقبول المقترح المصري لوقف إطلاق النار من قبل الطرفين وبدون أي شروط".

وأضاف: "سيدخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في ساعة سيتم تحديدها لاحقا".

وتابع أن رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي وقادة الجيش ورئيس الشاباك استعرضوا أمام الوزراء الإنجازات الكبيرة التي حققتها إسرائيل في المعركة حيث تعتبر بعضها إنجازات غير مسبوقة".

وأشار مكتب نتنياهو إلى أن "المستوى السياسي يؤكد على أن الواقع على الأرض هو الذي سيحدد استمرار المعركة" في إشارة إلى أن الأمور تعتمد على مدى التزام الفصائل الفلسطينية في غزة.

في الأثناء، كشفت مصادر فلسطينية مطلعة أن قرار إسرائيل وقف إطلاق النار ستعقبه مفاوضات حول ترسيخه على الأرض.

وقالت المصادر لـ"دوت الخليج الإخبارية"، مفضلة عدم الكشف عن هويتها، إن إسرائيل أعلنت من جانب واحد وقف إطلاق النار على غزة وترد عليه الفصائل الفلسطينية بالمثل.

وأضافت أن مصر ستقود لاحقا وساطة بين الإسرائيليين والفلسطينيين من أجل الاتفاق على خطوات يتم تنفيذها من أجل ترسيخ وقف إطلاق النار على الأرض.

ولفتت المصادر إلى أنه ستكون هناك جهود دولية واسعة من أجل إعادة الإعمار بمشاركة الكثير من الدول بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية.

وأكدت أن مصر ستبدأ وساطتها بين الطرفين على الفور مع التأكد من صمود وقف إطلاق النار على الأرض.

ووفق المصادر نفسها، فإن العديد من الدول اعتبرت أن وقف إطلاق النار أولوية، ومن ثم سيجري البحث سريعا في خطوات ترسيخه على الأرض.

وقبل قليل، وافق الكابينت الإسرائيلي، بالإجماع، على وقف إطلاق النار.

من جانبها، وافقت حركة حماس الفلسطينية على هدنة متبادلة ومتزامنة مع إسرائيل تبدأ في الثانية فجر الجمعة.



ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن مسؤول في حماس قوله إن الحركة وافقت على هدنة متبادلة ومتزامنة مع إسرائيل تبدأ في نفس التوقيت الذي أعلنته الأخيرة أي الثانية فجر الجمعة.

ومن المرتقب أن يجري مستشار الأمن القومي الأمني الإسرائيلي مئير بن شابات، في الساعات القادمة، اتصالات مع الجانب المصري للاتفاق على آليات بحث خطوات ترسيخ وقف إطلاق النار على الأرض.