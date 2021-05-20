موجز دوت الخليج الإخبارية للسياحة.. "أرض الديناصورات" وعصف الجائحة

ترصد "دوت الخليج الإخبارية" أبرز أحداث قطاع السياحة، لتقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث السياحية على الصعيدين العربي والدولي.
واصلت تداعيات جائحة كورونا، العصف بشركات الطيران، التي استمرت في تحقيق الخسائر القياسية رغم الإنجاز الكبير في حملات التطعيم.
شُيد عام 1921، واشتهر بإقبال المفكرين والمبدعين عليه، ما جعله أيقونة ثقافية بمدينة طنجة شمال المغرب.
سجل قطاع الضيافة في ألمانيا تراجعا حادا في الربع الأول، حيث تراجع حجم أعمال الفنادق والمطاعم والمقاهي بأكثر من 60% على أساس سنوي.
تعتبر شبه جزيرة سيتوبال بمثابة درة تاج السياحة البرتغالية، فهي تزخر بالشواطئ الساحرة والمناظر الطبيعية الخلابة، والأنشطة الترفيهية.
قالت وزيرة الدولة بالخارجية الإثيوبية، تسيون تيكلي، إن قطاع السياحة هو أحد القطاعات ذات الأولوية القصوى في إثيوبيا.
تسيَر شركة مصر للطيران، اليوم الخميس 20 مايو 2021، نحو 68 رحلة دولية وداخلية، بعد قرار سابق بعودة حركة الطيران بالمطارات المصرية.
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