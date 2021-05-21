"السيادة السوداني" يكلف نائبا عاماً جديدا خلفا لتاج السر

كلف مجلس السيادة السوداني، الخميس، مبارك محمود عثمان بمنصب النائب العام، خلفاً لتاج السر الحبر الذي تقدم باستقالته مؤخراً.

وبحسب وكالة السودان للأنباء الرسمية "سونا"، فإن مبارك عثمان تسلم مهامه رسميا من النائب العام السابق تاج السر الحبر بعد صدور تكليفه من مجلس السيادة الانتقالي.

وكان مبارك عثمان يشغل وظيفة مدير الشؤون المالية والإدارية قبل تكليفه بمنصب النائب العام.

وشملت إجراءات التسليم والتسلم كل الملفات من بينها قضية شهداء الأبيض و5 من قضايا شهداء عطبرة، وشهداء الثورة حسن عثمان العمدة، وحنفى عبد الشكور، وشهداء الجزيرة أبا، وملف دعوى الشهيد محجوب التاج محجوب.

وأثنى تاج السر الحبر على النائب العام المكلف مبارك محمود، معتبرا إياه من أفضل رؤساء النيابة الذين عملوا بالنيابة العامة، واكتسب خلال الفترة السابقة مهارات إضافية ممتازة في العمل الجنائي، وإدارة الملفات الكبيرة.

وناشد الحبر مختلف الأجهزة تقديم كل الدعم اللازم للنائب العام الجديد لكي يضطلع بالمهام المكلف بها.

واجتمع النائب العام السابق برؤساء النيابات وأعضاء المكتب التنفيذي والأجهزة الإدارية المساندة عبر خلالها عن تقديره وامتنانه لمجهوداتهم خلال الفترة الماضية.

وجرى إبعاد رئيس القضاء نعمات عبدالله خير، والنائب العام تاج السر الحبر من منصبيهما مطلع الأسبوع في أعقاب سخط واحتجاج في الشارع على بطء سير إجراءات التقاضي ضد فلول الإخوان الذين مضى على عزلهم عامان، دون إصدار أحكام بحقهم.