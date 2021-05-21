"دور حيوي".. بايدن يشكر السيسي على جهود التهدئة بغزة

وجه الرئيس الأمريكي جو بايدن الشكر لنظيره المصري عبدالفتاح السيسي عقب جهود التوصل لتهدئة بين إسرائيل والفلسطينيين.

وقال جو بايدن خلال كلمته للتعليق على الهدنة في قطاع غزة، "أعبر عن امتناني للرئيس المصري الذي لعب دورا دبلوماسيا لوقف إطلاق النار".



وأوضح بايدن، أن واشنطن تدعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها إزاء الهجمات الصاروخية التي تستهدف المدنيين، وتابع قائلًا: "وجهت الشكر لرئيس الوزراء الإسرائيلي على قرار وقف إطلاق النار وأكدت ضرورة وقف كافة الأعمال العدائية".

وأكد الرئيس الأمريكي أن واشنطن ستعمل مع السلطة الفلسطينية من أجل إعادة بناء قطاع غزة.

وأضاف بايدن أن الولايات المتحدة ملتزمة بالعمل مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لتوفير المساعدات الإنسانية لشعب غزة وإعادة إعمار القطاع بالكامل.

وشدد الرئيس الأمريكي على حق الفلسطينيين والإسرائيليين العيش في أمان، قائلًا: "لدينا فرصة لإحراز تقدم في هذا الأمر".

اتصال هاتفي

وفي وقت سابق مساء أمس الخميس، بحث الرئيسان سبل خفض التصعيد في الأراضي الفلسطينية.

وكشف بيان صادر عن الرئاسة المصرية أن السيسي تلقى اتصالا هاتفيا من بايدن.

وأعرب الرئيس الأمريكي عن تقديره لجهود نظيره المصري مع جميع أطراف القضية الفلسطينية.

ووفقا للبيان فإن السيسي شدد لبايدن على موقف مصر الثابت نحو التوصل إلى حل جذري للقضية الفلسطينية.

إشادات دولية

وعلى وقع التوصل لتهدئة في قطاع غزة برعاية مصرية، أشادت بريطانيا بوقف إطلاق النار بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، بلادنا ستواصل العمل من أجل دعم جهود تحقيق السلام بين إسرائيل والفلسطينيين.

وطالب راب جميع الأطراف إلى العمل على استمرار وقف إطلاق النار وإنهاء دورة العنف غير المقبولة.

كما أشاد الأمين العام للأمم المتحدة بوقف إطلاق النار بين الجانبين.

من جانبه رحب شارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي بوقف إطلاق النار بين إسرائيل والفلسطينيين.



وفي وقت سابق كشفت مصادر فلسطينية مطلعة أن قرار إسرائيل وقف إطلاق النار ستعقبه مفاوضات حول ترسيخه على الأرض.

وأكدت المصادر لـ"دوت الخليج الإخبارية"، أن مصر ستبدأ وساطتها بين الطرفين على الفور مع التأكد من صمود وقف إطلاق النار على الأرض.

ووفق المصادر نفسها، فإن العديد من الدول اعتبرت أن وقف إطلاق النار أولوية، ومن ثم سيجري البحث سريعا في خطوات ترسيخه على الأرض.

ولفتت المصادر إلى أنه ستكون هناك جهود دولية واسعة من أجل إعادة الإعمار بمشاركة الكثير من الدول بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية.