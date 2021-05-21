احتفالات بالضفة الغربية والقدس مع دخول الهدنة حيز التنفيذ

تدفق الفلسطينيون، الذين قضى كثيرون منهم 11 يوما تحت القصف الإسرائيلي، على شوارع غزة للاحتفال بدخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.
ولم يسبق أن شهدت الضفة الغربية هكذا احتفالات بعد أي من العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد قطاع غزة.
وكانت كبرى الاحتفالات في مدينة رام الله، مقر السلطة الفلسطينية، حيث خرج الفلسطينيون إلى الشوارع وسط المدينة وهم يهتفون "الله أكبر".
وأطلق الفلسطينيون العنان لأبواق السيارات في مشهد احتفالي ترافق مع إطلاق الألعاب النارية، ولوح الفلسطينيون بالأعلام الفلسطينية.
وخرج العشرات من الفلسطينيين بسياراتهم إلى الشوارع في وسط مدينة القدس الشرقية وسط هتافات "الله أكبر".
وأطلق الفلسطينيون في عدد من المناطق في مدينة القدس الشرقية الألعاب النارية احتفاء بانتهاء العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة.
ودوت أصوات الألعاب النارية في كل أنحاء المدينة.
وتكرر المشهد في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية؛ حيث خرج المئات من الفلسطينيين إلى مركز المدينة وسط هتاف "الله أكبر ولله الحمد".
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