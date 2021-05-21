بـ45 مليون يورو.. شحنة هيروين من إيران في قبضة رومانيا

أعلنت السلطات الرومانية أنها ضبطت في ميناء كونستانتا ما يقرب من 1500 كيلوجرام من الهيروين مهربة من إيران.

وتعد الواقعة أكبر عملية تهريب مخدرات يتم إحباطها في السنوات الأخيرة في دولة عضو في الاتّحاد الأوروبي.



وقالت النيابة العامة الرومانية المتخصصة بمكافحة المافيا في بيان إنّ زنة شحنة الهيروين المضبوطة بلغت 1452 كلغ وكانت مخبّأة في حاوية شحن مليئة بمواد بناء.

وأشارت النيابة إلى أن الوجهة النهائية لهذه المخدرات كانت أوروبا الغربية وتناهز قيمتها لو قدّر بيعها في السوق السوداء بالتجزئة حوالي 45 مليون يورو.

وأضاف البيان أنّ "هذه عملية ضبط تاريخية، هي ثاني أضخم عملية ضبط في الاتحاد الأوروبي في السنوات الأخيرة".

وفي فبراير/شباط، ضبطت الشرطة الهولندية في ميناء روتردام 1.5 طنّ من الهيروين.

من جهتها أعلنت الشرطة الرومانية أنّ "مداهمات جرت يومي الأربعاء والخميس في رومانيا وفي اثنتين من دول أوروبا الغربية، وتمّ إلقاء القبض على 9 أعضاء مفترضين في الشبكة، هم رومانيون وأجانب، يجري استجوابهم حالياً في إطار التحقيق".

وأوضحت الشرطة الرومانية أنّ ضبط هذه الشحنة تمّ بالاشتراك مع السلطات القضائية في العديد من البلدان بما في ذلك المجر والنمسا وألمانيا وهولندا وفرنسا، وبدعم من الشرطة الأوروبية "يوروبول" والوكالة الأوروبية للتعاون القضائي في المسائل الجنائية "يوروجاست".