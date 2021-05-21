عقب كمين عصابات المخدرات.. مدير شرطة السودان يصل جنوب دارفور

وقف مدير الشرطة السودانية، الفريق أول خالد مهدي، على الأوضاع الأمنية في جنوب دارفور في أعقاب مقتل 14 شرطياً في كمين لعصابات المخدرات.
ووصل مهدي أمس الخميس إلى مدينة الجنينة عاصمة ولاية جنوب دارفور على رأس وفد رفيع ضم هيئة القيادة العامة للشرطة لبحث تداعيات الحادث المؤسف.
وتعرضت دورية من شرطة مكافحة المخدرات إلى كمين غادر من عصابات المخدرات في منطقة الردوم بولاية جنوب دارفور.
وتلقى وفد قيادة الشرطة تقريراً من والي ولاية جنوب دارفور موسى مهدي حول الأوضاع الأمنية، كما سرد خلاله الأحداث والوقائع الأمنية، بجانب سير عملية السلام.
وقال والي جنوب دارفور إن زيارة وفد رئاسة الشرطة تهدف لمواساة أهل ولايته في مقتل 14 فرد من شرطة مكافحة المخدرات.
وأضاف أن الزيارة سيكون لها ما بعدها من مكتسبات للمواطنين بالولاية، وطمأن بأن التحريات والتحقيق في حادث منطقة سنقو بمحمية الردوم تسير بصورة ممتازة للوصول الى الجناة والقبض عليهم.
وتوعد الوالي بإصدار إجراءات وعقوبات رادعة فيما يختص بحمل الأسلحة البيضاء (السكين) وحركة المركبات غير المقننة بالمدينة.
والردوم هي محمية طبيعية تقع في أقصى ولاية جنوب دارفور ويزرع فيها نبات البانجو بكثافة، ودائماً ما تقع مواجهات بين العصابات والشرطة خلال حملات إبادة المخدرات وحرقها.
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