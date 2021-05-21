تعرف على سعر الريال السعودي في مصر اليوم الجمعة 21 مايو 2021

استقر متوسط سعر الريال السعودي، مقابل الجنيه المصري، اليوم الجمعة 21 مايو 2021، في شركات الصرافة، وماكينات الصراف الآلي.

واستقر متوسط سعر صرف الجنيه المصري خلال الشهور الماضية، أمام العملات الأجنبية، والعربية، مدعوما بارتفاع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية المستمر منذ يونيو/ حزيران الماضي.

سعر الريال السعودي في مصر

وظل متوسط سعر الريال لدى البنك المركزي المصري ثابتا عن نحو 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

والجمعة، والسبت، عطلة رسمية في البنوك المصرية.

ووفق مسح "دوت الخليج الإخبارية" في 23 بنكا، سجل متوسط سعر الريال نحو 4.12 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.

أعلى سعر للريال السعودي

وسجل الريال أعلى سعر للشراء عند نحو 4.17 جنيه في 5 بنوك هي، بنك مصر، والتجاري الدولي، والمشرق، وعودة، وبلوم مصر.

فيما جاء أعلى سعر لبيع الريال عند نحو 4.23 جنيه في بنك البركة.

وبلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) 4.165 جنيه للشراء، و4.192 جنيه للبيع.

طروحات جديدة تنتظرها البورصة

تستعد البورصة المصرية لإتمام ما يصل إلى 6 طروحات جديدة لشركات خلال عام 2021، بحسب تصريحات محمد فريد رئيس البورصة.

وتوقع فريد، في تصريحات سابقة أدلى بها الشهر الماضي أن تشهد البورصة المصرية المزيد من الطروحات خلال العام الجاري.

ورجح فريد، طرح شركتين، أو3 شركات خلال النصف الثاني من العام الجاري، ولكنه لم يحدد ما إذا كانت تلك الشركات حكومية أم خاصة، وما إذا كانت تلك الطروحات ستكون طروحات أولية أم ثانوية.

وأشار فريد إلى أن الشركات المتوقع طرح أسهمها لن يكون من بينها شركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية، والتي أجلت طرح أسهمها الشهر الماضي لما لديها من مخاوف بشأن قدرة السوق على استيعاب للطروحات المتزامنة.

وكانت شركة تعليم لخدمات الإدارة قد بدأت تداولها أسهمها في البورصة الشهر الماضي، فيما تستعد عملاق الرعاية الصحية شركة التشخيص المتكاملة القابضة المدرجة في بورصة لندن، للقيد الفني لنحو 5% من أسهمها في البورصة المصرية اعتبارا من اليوم الخميس.

ولم يفصح فريد عن أسماء تلك الشركات المتوقع طرحها خلال هذا العام، ولكن توقعات المحللين تشير إلى طروحات متوقعة لشركة الخدمات المالية غير المصرفية "ابتكار"، وشركة "إي فاينانس"، وبنك "القاهرة" خلال النصف الثاني من 2021.

أسعار الدولار واليورو الإسترليني

واستقر متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري، اليوم الجمعة، عند نحو 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

بينما انخفض متوسط سعر اليورو الأوروبي، لدى البنك المركزي المصري، اليوم الجمعة، إلى نحو 19.06 جنيه للشراء، و19.19 جنيه للبيع، مقابل نحو 19.08 جنيه للشراء، و19.21 جنيه للبيع، أمس.

كما تراجع متوسط سعر الجنيه الإسترليني، لدى البنك المركزي المصري، إلى نحو 22.07 جنيه للشراء، و22.22 جنيه للبيع، مقابل نحو 22.13 جنيه للشراء، و22.27 جنيه للبيع.

أسعار الدرهم والدينار

واستقر متوسط سعر الدرهم الإماراتي لدى البنك المركزي المصري، اليوم الجمعة، ثابتا عند نحو 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

بينما تراجع متوسط سعر الدينار الكويتي لدى البنك المركزي، إلى نحو 51.89 جنيه للشراء، و 52.35 جنيه للبيع، مقابل نحو 51.90 جنيه للشراء، و 52.37 جنيه للبيع.