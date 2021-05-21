تعرف على سعر اليورو في مصر اليوم الجمعة 21 مايو 2021.. التراجع الأول

تراجع متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه المصري، اليوم الجمعة، 21 مايو 2021، في تعاملات شركات الصرافة، وماكينات الصراف الآلي.

واستقر متوسط سعر صرف الجنيه المصري في تعاملات الجمعة، أمام الدولار، والريال السعودي والدرهم الإماراتي، فيما ارتفع أمام الجنيه الإسترليني، والدينار الكويتي.

سعر اليورو في مصر

وانخفض متوسط سعر اليورو الأوروبي، لدى البنك المركزي المصري، اليوم الجمعة، إلى نحو 19.06 جنيه للشراء، و 19.19 جنيه للبيع، مقابل نحو 19.08 جنيه للشراء، و19.21 جنيه للبيع، أمس.

ووفق مسح "دوت الخليج الإخبارية" على أسعار اليورو في 23 بنكا، انخفض متوسط سعر اليورو، نحو 19.02 جنيه للشراء، و19.19 جنيه للبيع.

أعلى سعر لليورو

وجاء أعلى سعر لشراء اليورو مقابل الجنيه عند نحو 19.11 جنيه للشراء، و19.30 جنيه للبيع، في بنك البركة.

بينما جاء أقل سعر لشراء اليورو في بنك الإسكندرية، عند نحو 18.99 جنيه للشراء، و19.16 جنيه للبيع.

فيما سجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي)، إلى نحو 18.99 جنيه للشراء، و19.19 جنيه للبيع.

صندوق مصر السيادي

استحوذ التحالف بين صندوق مصر السيادي"ثراء"، والمجموعة المالية "هيرميس" القابضة على 76% من رأسمال بنك الاستثمار العربي.

ووافق مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، على استحواذ تحالف المجموعة المالية هيرميس القابضة المصرية، أكبر بنك استثمار في الشرق الأوسط، وصندوق مصر السيادي على 76% من بنك الاستثمار العربي.

وأضاف مجلس الوزراء المصري، في بيان، اطلعت " دوت الخليج الإخبارية" على نسخة منه، أن الاستحواذ سيكون من خلال زيادة رأسمال البنك إلى 5 مليارات جنيه، لتبلغ حصة "هيرميس" في بنك الاستثمار العربي 51%، وصندوق مصر السيادي 25%، بينما يحتفظ بنك الاستثمار القومي بنسبة 24%.

ويأتي بيع حصة في بنك الاستثمار العربي، الذي تأسس في 1980 لتمويل مشاريع حكومية، في إطار برنامج بدأته الحكومة في 2004 لبيع حصصها في بنوك.

وفي 2006 باعت الحكومة معظم بنك الإسكندرية، رابع أكبر بنك مملوك للدولة، إلى مجموعة "انتيسا سان باولو" المصرفية الإيطالية.

وقال البنك المركزي إنه يخطط لبيع حصص في بضعة بنوك مملوكة للدولة من بينها بنك القاهرة، ثالث أكبر بنك حكومي في مصر، لكن الخطة تعطلت بسبب جائحة "كوفيد-19".

أسعار الدولار والإسترليني

واستقر متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري، اليوم الجمعة، عند نحو 15.62 جنيه للشراء، و 15.72 جنيه للبيع.

كما انخفض متوسط سعر الجنيه الإسترليني، لدى البنك المركزي المصري، إلى نحو 22.07 جنيه للشراء، و22.22 جنيه للبيع، مقابل نحو 22.13 جنيه للشراء، و 22.27 جنيه للبيع.

أسعار الريال والدرهم والدينار

وظل متوسط سعر الريال السعودي، مستقرا لدى البنك المركزي المصري، اليوم الجمعة، عند نحو 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

كما استمر متوسط سعر الدرهم الإماراتي، لدى البنك المركزي المصري، الاستقرار عند نحو 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

بينما تراجع متوسط سعر الدينار الكويتي لدى البنك المركزي، إلى نحو 51.89 جنيه للشراء، و 52.35 جنيه للبيع، مقابل نحو 51.90 جنيه للشراء، و 52.37 جنيه للبيع.