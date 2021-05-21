وزير خارجية الهند إلى واشنطن الإثنين وكورونا يتصدر

أعلنت وزارة الخارجية الهندية أن الوزير سوبرامانيام جيشانكار يعتزم زيارة واشنطن خلال الفترة من 24 حتى 28 مايو/أيار الجاري.

وسيلتقي سوبرامانيام جيشانكار مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش ووزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، خلال الزيارة.



وقالت وكالة "بلومبرج" للأنباء الجمعة إن وزير الخارجية الهندي سيلتقي مع أعضاء الحكومة ومسؤولين بارزين، معنيين بالتعامل مع العلاقات الثنائية.

وسيجري الوزير لقاءات مع منتديات الأعمال حول التعاون الاقتصادي، وأيضا التعاون المتعلق بفيروس كورونا بين الهند وأمريكا.

كانت بيانات رسمية نشرت الخميس أظهرت انخفاض معدلات التطعيم في الهند بنسبة 73% خلال الأسابيع الماضية، بسبب نقص جرعات اللقاح.

وقال وزير الصحة هاريش فاردهان إن الهند ستشتري 67ر2 مليار جرعة من اللقاح كورونا بحلول نهاية العام، وبذلك ستكون في وضع يتيح لها تطعيم نحو جميع البالغين.

وعلى الرغم من أن الهند تعد مركزا عالميا لتصنيع اللقاحات، إلا أنها قامت حتى الآن بتطعيم 3 % من تعداد سكانها البالغ عددهم 3ر1 مليار نسمة.

وأعلنت الهند اليوم إجمالي حالات الاصابة بكورونا بلغ 26 مليون و30 ألفا و674 حالة،فيما بلغ عدد الوفيات 291 ألفا و 365 حالة.

قال مسؤولون، إن الهند أمرت بتشديد عمليات رصد مرض فطري نادر يصيب مرضى فيروس كورونا.

وتسبب المرض في زيادة الضغوط على المستشفيات التي تكافح أكبر عدد في العالم من الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد.

وعادة ما يصيب المرض المعروف باسم "الفطر الأسود" من يعانون من ضعف في جهاز المناعة ويتسبب في اسوداد البشرة أو تغير في لون الجلد عند الأنف وضعف الرؤية أو ازدواجها وألم في الصدر وصعوبات في التنفس وسعال مصحوب بالدم.