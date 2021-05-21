اغتيال مسؤول محلي في تفجير لغم بالصومال

اغتال مسلحون مجهولون مسؤولا محليا في الصومال، واثنين من حراسه الشخصيين، في تفجير أثناء مغادرتهم مسجدا بالضاحية الجنوبية للعاصمة مقديشو.

وأكد "راديو مقديشو"، الإذاعة الرسمية، مقتل مفوض منطقة جرسبالي، عبد الرحمن أحمد علي، واثنين من حراسه في انفجار لغم أرضي أثناء مغادرتهم مسجدا في المنطقة عقب أداء صلاة الجمعة.

ونقلت الإذاعة عن متحدث باسم الشرطة قوله إنهم يجرون المزيد من التحقيقات للعثور على دليل يمكن أن يؤدي إلى اعتقال الأشخاص المشتبه بهم.

ولم تعلن بعد أي جهة مسؤوليتها عن التفجير لكن غالبًا ما تستهدف حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة المسؤولين الحكوميين في المساجد.

والأحد، كشفت مصادر أمنية صومالية وأجنبية عن معلومات "حساسة ومهمة" بشأن هجمات انتحارية متوقعة في العاصمة مقديشو، خلال الأيام المقبلة.

وبحسب تقارير أمنية طالعتها "دوت الخليج الإخبارية" في وسائل إعلام صومالية، فإن عددا من الإرهابيين جاهزون لتنفيذ هجمات انتحارية دخلوا مؤخرا مقديشو من محافظة شبيلى السفلى جنوبي البلاد.

وقبل أكثر من أسبوع، نفذ انتحاريون هجوما استهدف مركز شرطة مديرية وابري، وأودى بحياة 6 ضباط شرطة من بينهم ضباط برتب رفيعة.

يذكر أن تحذيرات من هجمات مرتقبة لحركة الشباب نشرت أيضا عبر وسائل التواصل الاجتماعي قالت إنها صدرت من جهات أجنبية تخشى وقوع هجمات إرهابية في مناطق زحام شديد بالعاصمة مقديشو.