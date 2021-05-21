عدد مستخدمي "سناب شات" يقفز لـ500 مليون شهريا.. ماذا عن الإكراميات؟

أعلنت شركة "سناب شات" أن عدد مستخدمي تطبيقها للتواصل الاجتماعي وصل إلى 500 مليون مستخدم شهري نشط.

وتواصل سناب شات نموها ولو ببطء، خصوصا بفضل الانتشار المتزايد للتطبيق في الهند خلال الجائحة، كما كشفت عن نظارات جديدة متصلة بالإنترنت.



وأوضح رئيس المجموعة الأمريكية إيفان شبيغل خلال مؤتمر سناب شات السنوي لتقديم ابتكاراتها أن المنصة المحببة لدى المراهقين والبالغين الشباب سجلت ازديادا في عدد المستخدمين اليوميين في الهند بنسبة 100 % على عام خلال الأرباع الخمسة الأخيرة، أي منذ بدء الأزمة الصحية.

ورغم أن حوالي 40 % من مستخدمي سناب شات هم خارج أمريكا الشمالية وأوروبا، لا تزال هاتان المنطقتان ترتديان أهمية كبرى للتطبيق.

وقال إيفان شبيغل "في الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وأستراليا وهولندا، أصبحت سناب شات جزءا ضروريا في حياة الناس والتطبيق بات معتمدا لدى 90 % من الأشخاص بين 13 و24 عاما، و75 % لدى فئة 13-34 عاما".

ولم تعط سناب شات أرقاما شهرية في السابق. وخلال عرض نتائجها المالية الأخيرة في نيسان/أبريل، كشفت سناب شات عن 280 مليون مستخدم يومي، بارتفاع نسبته 22 % خلال عام.

الواقع المعزز

هذا التطبيق الذي دخل البورصة سنة 2017 لا يزال متأخرا عن عملاق الشبكات الاجتماعية فيسبوك إذ إن 3.45 مليار شخص يستخدمون أحد تطبيقات الشبكة الأربعة على الأقل (فيسبوك أو إنستجرام أو مسنجر أو واتساب) شهريا.

كذلك تفوقت عليها شبكة تيك توك التي باتت تضم 690 مليون مستخدم شهريا في العالم.

غير أن سناب شات التي كانت أول من أطلق نسق القصص الزائلة (ستوريز) قبل أن تستنسخه الشبكات المنافسة، تستمر في التطور مع التركيز خصوصا على نقطة قوتها الرئيسية وهو الواقع المعزز.

وكشف إيفان شبيغل الخميس عن نظارات جديدة متصلة بالإنترنت من شأنها إتاحة استخدام بعض أدوات التطبيق وإنشاء مجالات للتحريك الافتراضي من خلال معاينتها مباشرة في العالم الحقيقي من دون الحاجة للهاتف الذكي.

هذه المنتجات الجديدة مخصصة لمطوري المضامين، خلافا لنظارات "سبيكتاكلز" التي طرحتها سناب شات في الأسواق للعامة في السنوات الأخيرة من دون تحقيق نجاح كبير.

ولا تزال فلاتر التطبيق وأدواتها للواقع المعزز تستقطب جماهير واسعة لأنها تتيح للمستهلكين "تجربة" ملابس ومساحيق تبرج وأكسسوارات من داخل المنزل عبر محاكاة رقمية بواسطة الهاتف الذكية.

إكراميات

وأعلنت سناب شات أنها باتت تتعاون مع أكثر من 500 شريك في منصتها الخاصة بـ"الاستكشاف"، وهو شريط يتيح للمستخدمين إيجاد محتويات من مؤسسات صحافية ونواد رياضية وماركات وألعاب فيديو، على سبيل المثال.

وآخر هؤلاء الشركاء هو تطبيق المواعدة "بامبل" حيث يمكن للباحثين عن الحب تشارك "سنابس"، أي صور وفيديوهات مع مؤثرات خاصة موجودة في سناب شات.

وأشادت الشبكة الاجتماعية الخميس بمزايا منتجاتها وابتكاراتها الجديدة على صانعي المحتوى والمعلنين.

وستتمكن شبكات المتاجر والمطاعم من الترويج مباشرة لخدماتها في أداة الخرائط. كذلك سيتمكن المؤثرون قريبا من الحصول على إكراميات من متابعيهم، وهو نظام آخذ في التوسع لتوفير إيرادات للأشخاص الذين يمتهنون صناعة المحتوى على المنصات الرقمية.

وأضاف إيفان شبيغل "العام الماضي، زدنا مدفوعاتنا لصناع المحتوى والشركاء بأكثر من 100 %".